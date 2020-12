Sisto-brøler før Champions League-opgør

Pione Sisto kom uforvarende til at løfte sløret for en del af FC Midtjyllands overvejelser før tirsdagens møde med Atalanta i Champions League.

Den vævre kantspiller begik nemlig en kæmpebrøler på sin Instagram-profil.

Pione Sisto lagde et klip op i sin story i går, hvor han trænede i Ikast.

Det klip blev bare lagt op, efter FC Midtjylland-truppen havde sat kurs mod Bergamo.

FC Midtjylland fandt i løbet ud af dagen ud af brøleren, og Pione Sisto blev øjeblikkeligt bedt om at pille opslaget ned igen.

Inden det skete, havde landsholdsspillerens følgere dog i stort tal set opslaget, og snakken var begyndt at florere i fankredse, om Pione Sisto ville blive holdt ude af Champions League-kampen.

Derfor blev cheftræner Brian Priske også af Herning Folkeblad bedt om at kommentere Sistos situation på pressemødet før kampen.

Nu har FC Midtjylland imidlertid bekræftet, at Pione Sisto ganske rigtigt er ude af kampen mod Atalanta.

Pione Sisto er blevet tildelt en pause oven på et presset kampprogram i efteråret, hvor han ved siden af FC Midtjyllands kampe også har været i aktion for landsholdet.

Kampen i Bergamo har kun kosmetisk betydning.

FC Midtjylland er helt færdige i Europa efter fire nederlag på stribe. Ulvene kæmper alene for at redde æren i kongeklassen, hvor de har kurs mod at levere den ringeste danske præstation i gruppespillet nogensinde. Lige nu har FC Nordsjælland den tvivlsomme ære med ét point optjent.

