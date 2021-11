Situationen alle taler om

Se situationen i tv-klippet ovenfor - og alle højdepunkter nederst i artiklen

Meningen med det omdiskuterede VAR-system er at få renset ud i åbenlyse fejlkendelser, men onsdag aften røg der i hvert fald én uden om filteret, da Ajax slog Dortmund 3-1 i Tyskland.

Tyskernes Mats Hummels fik marchordre af Premier League-dommeren Michael Oliver allerede efter en halv time, men i både real time og replay var det svært at få øje på hvorfor.

Dortmund-forsvareren kastede sig godt nok ned i en tackling mod Ajax' brasilianske offensivsspiller Antony, men endte snarere med at blokere og ramte hverken Anthony hårdt eller med knopperne.

Brasilianeren kvitterede dog ved at rulle rundt på græsset, og den købte bundrutinerede Michael Oliver og stangede et rødt kort ud til Mats Hummels, der ellers lod til at tage det roligt, fordi han vidste, at en videogennemgang ville frikende ham.

Frikendt blev han dog aldrig.

Det røde kort stod ved magt, og det undrede både tv-seere og hovedpersonen selv.

- Jeg har ingen ide om, hvordan du kan give rødt kort som dommer på formodet Champions League-niveau, lød det fra Hummels i et interview med DAZN efter kampen.

- Jeg kunne ikke tro det. Det var en absurd forkert beslutning. Dommeren afgjorde kampen i dag, og jeg tror, han ved det. Jeg spørger ham igen i omklædningsrummet, for jeg er meget interesseret i, hvad han så, forklarede han om Michael Oliver, som ikke har givet en offentlig forklaring på udvisningen.

Mats Hummels havde da også lige en svada til Anthony, der overspillede gevaldigt i situationen.

- Han (Antony, red.) kom selv hen til mig og sagde, det ikke var et rødt kort. Han er en super fodboldspiller. Nu skal han lære at blive en sportsmand, så bliver han måske endnu bedre, lød det skarpt fra tyskeren.

Med sejren er Ajax klar til ottendedelsfinalerne, mens Dortmund kan se frem til to drabelige kampe mod Sporting og Besiktas. Dortmund er nummer to i gruppen á point med Sporting inden de sidste to runder.

