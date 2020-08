Sjælden kritik: - Det var selvmord

Wayne Rooneys mål mod FC Barcelona i Champions League-finalen i 2011 var et mesterstykke.

Først var der et-to-spillet med Ryan Giggs, mens han løb ind mod feltet. Og så var der indersiden, som han læssede over Victor Valdes, der var chanceløs.

Få gange har en CL-finale oplevet så smukt et mål.

Men det var lige så nyttesløst, som det var smukt.

Allerede mens United-spillerne jublede over scoringen til 1-1, må størsteparten af tilskuerne på Wembley have spekuleret over, hvornår Barcelona-maskinen ville slå til i den anden ende.

For der var klasseforskel den aften for ni år siden, hvor spanierne anført af folk som Xavi, Iniesta og Messi vandt 3-1.

Alex Ferguson har siden sagt, at dét Barcelona-hold er det bedste fodboldhold, han som træner nogensinde har stået overfor.

Både i 2009 og 2011.

'Vi forsøgte at spille med Guardiolas Barcelona'

Med i begge finaler var Rooney, der i de år blev regnet som en af verdens bedste angribere. Han var hentet af Ferguson i Everton som teenager og var en af de mange stjerner, skotten havde på sit til tider uovervindelige United-mandskab.

Et hold der ville fremad og spille fodbold. En taktik Ferguson også insisterede på mod Barcelona.

Det var en fejl.

Det mente Rooney dengang, og det mener han fortsat i en klumme i Sunday Times, hvor han egentlig skriver om Manchester Citys forestående CL-returkamp mod Real Madrid.

- Det er altid svært for et hold som Real at sige: ’Vi overgiver bolden til modstanderen’. Det er det samme med United.

- Men vi tabte to Champions League-finaler, fordi vi forsøgte at spille med Guardiolas Barcelona og ved at forsøge at presse højt og komme omkring dem. Det var selvmord, skriver Rooney i noget, man, selv hvis man er hard core United-fan, må have svært ved at være uenig i.

I 2008 havde United sendt Barcelona ud efter 0-0 i Barcelona og 1-0 i Manchester. Dengang på en noget mere kontrolleret og defensiv taktik. Året efter spillede de en helt lige finale i Rom, hvor United tilmed havde flere afslutninger kampen igennem end sin spanske modstander.

Men i London i 2011 var der dømt énvejstrafik på Wembley.

Forkert tilgang

Barcelona havde bolden i 63 procent af tiden. De havde seks hjørnespark mod Uniteds nul, og de vandt skudstatistikken 19-4. 12-1 i afslutninger indenfor rammen.

- Jeg kan huske Alex Ferguson sige: ’Vi er Manchester United, og vi skal ud og spille angrebsfodbold. Det ligger i denne fodboldklubs kultur’. Og jeg tænkte: ’Jeg er ikke helt overbevist om, at det er rigtigt’, skriver Rooney.

- Jeg tror, at alle spillerne vidste, langt inde, at det var en forkert tilgang, at vi gik væk fra den måde, der havde sikret os succes i 2008-finalen. Begge gange blev vi udspillet.

Wayne Rooney nåede at vinde Champions League i 2008, da United slog Chelsea efter forlænget spilletid og straffespark. En finale der mere huskes for John Terrys brændte straffespark og den silende regn i Moskva frem for det gode spil.

- I min optik er det ligegyldigt, hvordan du griber det an i disse store Champions League-kampe. Så længe du vinder. Se på hvordan Liverpool greb det an i sidste års finale (i verdens kedeligste kamp mod Tottenham, red.). Og jeg tror, at Zidane har samme opfattelse, skriver Rooney.

