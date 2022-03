Sjælden TV3-beslutning

Onsdag aften er der ikke Champions League på TV3+, selv om der spilles to Champions League-kampe. Tv-boss føler ikke, at de nedprioriterer turneringen

De vante Champions League-seere plejer at tune ind på TV3+, når den prestigefyldte klubturnering skal ses.

Det er der imidlertid ikke mulighed for onsdag aften. For en sjælden gangs skyld har TV3 Sport valgt ikke at vise Champions League på TV3+. Returkampene kan i stedet ses på TV3 Max (Lille-Chelsea) og TV3 Sport (Juventus-Villarreal).

I første opgør af 1/8-finalerne var Chelsea og Lille ellers på TV3+.

På den 'store' kanal onsdag vises Premier League-kampen mellem Arsenal og Liverpool.

- Vi er jo så privilegeret, at vi har ufattelig mange rettigheder. I morgen står vi med to returkampe i Champions League, og en Premier League-kamp, som også er helt sindssyg interessant og spændende, siger Benjamin Munk Lund, sportschef på TV3 Sport, til Ekstra Bladet.

- Hvordan har I det med at nedprioritere en så stor rettighed som Champions League?

- Vi føler ikke, at vi nedprioriterer den.

- Der er vel flere, der kan se TV3+ end Max og Sport?

- Ja, men jeg føler ikke, at vi nedprioriterer den. Du kunne have sagt det omvendt med Premier League-kampen, så ville den være blive nedprioriteret.

Chelsea spiller onsdag Champions League på TV3 Max. Kampen må vige for Premier League-konkurrenter på TV3+. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

- I har i hvert fald standard for at på tirsdage og onsdage i Champions League-uger, så er der Champions League på TV3+?

- Ja, det er selvfølgelig lidt anderledes. Vi står i den situation, at vi simpelthen har så mange begivenheder samtidig, at vi må have mange kanaler i spil.

- Vores fornemmelse er, at der er flest danskere lige i morgen aften, som glæder sig til at se den Premier League-kampen, og det afspejler sig i, hvor den er placeret.

- Det er en kæmpe kamp. Arsenal er godt kørende. Liverpool kæmper for mesterskabet, siger Benjamin Munk Lund.

Kampen på Emirates Stadium sparkes i gang klokken 21.15 - et kvarter efter Champions League-kampene.

Ekstra Bladet livedækker alle tre kampe.

