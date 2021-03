Skabte kæmpe CL-skandale - her er straffen

Det får konsekvenser for den rumænske fodbolddommer Sebastian Coltescu, at han i en Champions League-kamp kaldte en træner for 'ham den sorte'.

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) skriver i en pressemeddelelse, at Coltescu er blevet udelukket for resten af sæsonen.

Episoden fandt sted i en kamp i december mellem franske Paris Saint-Germain og Istanbul-klubben Basaksehir.

Her blev assistenttræneren for den tyrkiske klub Pierre Webó rasende på Coltescu, der var fjerdedommer i opgøret, da rumæneren overfor sin dommerkollega omtalte Webo som 'ham den sorte'.

Sebastian Coltescu dømmer ikke mere i denne sæson. Foto: Ritzau Scanpix

Den bemærkning fik begivenhederne til at eksplodere.

Der var kun spillet 13 minutter af kampen på det tidspunkt.

Spillere fra begge hold udvandrede i protest, men selv Tyrkiets præsident Erdogan gik til Twitter-tasterne.

Kampen endte med at blive rykket til dagen efter med nye dommere. Her vandt Paris Saint-Germain 5-1.

Ifølge UEFA bliver Coltescu straffet på grund af 'upassende opførsel under en UEFA-kamp, som han var udpeget til'.

Han skal nu gennemgå et undervisningsprogram før 30. juni, hvis han igen skal dømme i UEFA-regi.

Sebastian Coltescu (i forgrunden) straffes for upassende opførsel under kampen mellem Paris Saint-Germain og Basaksehir. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

