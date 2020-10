Skadet FCM-profil ude af Liverpool-brag

De værste bekymringer er blevet til virkelighed for FC Midtjylland.

Landsholdskeeper Jesper Hansen kommer ikke i aktion mod Liverpool i Champions League.

Han udgik af kampen mod Brøndby lørdag med smerter i lysken efter en time, og cheftræner Brian Priske gav på pressemødet før kampen udtryk for, at Jesper Hansens situation var usikker.

Efterfølgende blev Jesper Hansen testet, da FC Midtjylland gennemgik et let træningspas på Anfield, og den test faldt ikke positivt ud, forstår Ekstra Bladet.

Mikkel Andersen tager pladsen i målet. Foto: Jens Dresling

Derfor står det allerede nu fast, at det bliver reservemålmand Mikkel Andersen, der tager pladsen mellem stængerne til mødet med Mohamed Salah og Sadio Mané.

FC Midtjylland bæver for Jewers - Jesper Hansen - fitness resten af efteråret. Umiddelbart er vurderingen, at Jesper Hansens skade ikke er alvorlig, og han er en mulig deltager i Superliga-kampen i Farum mod FC Nordsjælland allerede i weekenden.

Kampen i Liverpool kom imidlertid for tidligt til, at det blev vurderet risikoen værd at sende ham i kamp og lyskeskader er alvorlige for målmænd, da de er afhængige af.at kunne bevæge sig uden problemer.

Jesper Hansen dumpede testen på Anfield. Foto: Claus Bonnerup

I kulissen har klubben fået arbejdet med attituden hos Evander og Sory Kaba, der lod den personlige utilfredshed med udskiftningerne i Brøndby skinne igennem, da ulvene hentede en sen sejr.

- Det har vi håndteret internt, konstaterede Erik Sviatchenko på pressemødet i aftes uden at gå i dybden med, hvad det betød.

Intet tyder på, at disciplinære tiltag kommer til at få betydning for holdsammensætningen til aftenens kamp i Champions League.

Evander kom i uføre, da han ikke jublede over den sene sejr i Brøndby. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Derfor bliver det op til Brian Priskes taktiske overvejelser, om Evander får plads fra start. Brasilianeren var en del af en tre-mands midtbane i kampene mod Slavia Prag, og det ligger i luften, at den model bliver fundet frem igen mod Liverpool.

