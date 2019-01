Skadet Neymar misser CL-brag mod Manchester United

Den brasilianske fodboldspiller Neymar har fået en skade i foden og er ude i ti uger.

Det oplyser hans klub Paris Saint-Germain (PSG) på sin hjemmeside.

Dermed misser angriberen begge de kommende Champions League-ottendedelsfinaler mod Manchester United.

Den første kamp skal spilles 12. februar i Manchester, mens der er returkamp i Paris 6. marts.

Årsagen til skaden er, at en gammel skade i den brasilianske superstjernes højre fod brød op, da PSG sidste onsdag slog Strasbourg i 16.-delsfinalerne i Coupe de France.

Neymar forsøgte at spille videre, men måtte kort efter forlade banen med tydelige smerter.

Det var den 25. februar sidste år, at Neymar blev skadet i sin højre fod og ankel i en ligakamp for PSG mod Marseille.

Han blev opereret i marts, og her blev der indsat en skrue i hans fod for at hjælpe helingsprocessen på vej.

Han vendte tilbage til banen tre måneder senere, men havde svært ved at udmærke sig under VM i Rusland.

I perioden uden Neymar røg PSG desuden ud af Champions League med et samlet nederlag til Real Madrid, efter at Neymar ikke var i stand til at spille returkampen mod den spanske hovedstadsklub.

Denne gang slipper Neymar for en operation, men han slipper ikke for at holde en længere pause.

PSG oplyser, at man vil gøre, hvad man kan, for at nå at få verdens dyreste fodboldspiller klar til kvartfinalen i Champions League til april, hvis det lykkedes holdet at komme forbi United i ottendedelsfinalen.

