Skandale lurer: Forgiftet inden Champions League-opgør

15 medlemmer af det ukrainske SC Dnipro-1-mandskab oplevede madforgiftningssymptomer forud for holdets CL-opgør mod græske Panathinaikos. Grækerne anklages nu for at forgifte sin modstander

Græske Panathinaikos sikrede sig tirsdag adgang til næste runde af Champions League-kvalifikationen.

Det gjorde de med en samlet 5-3 sejr over Dnipro-1, men oddsene var også imod de ukrainske sølvmedaljevindere

For allerede inden opgøret var fløjtet i gang, florerede der anklager om fusk fra grækernes side, da 15 medlemmer af Dnipro-1-holdet på samme tid blev ramt af madforgiftningssymptomer dagen før kampen. Det skriver flere ukrainske medier, heriblandt Titotaka og ProFutbol Digital.

- Otte af spillerne og syv fra staben blev ramt af madforgiftning på én gang. De har været oppe hele natten. Nogle var stadig dårlige i omklædningsrummet og måtte faktisk gå ud i anden halvleg, udtalte Dnipro-1-træner, Oleksandr Kucher på pressemødet efter skæbneskampen, der endte uafgjort 2-2.

- Udover den forsvarsspiller, vi skiftede ud i anden halvleg, der også havde det dårligt. Så var de andre spillere på banen også blevet forgiftet.

Champions League-deltagelsen er slut for Dnipro-1, der røg ud 5-3 samlet, men alligevel vil holdet indgive en klage til UEFA. Foto: David W Cerny/Ritzau Scanpix

Spiste hver for sig

Og her er det, at ukrainerne mistænker sin græske modstander for at fifle med det proviant, der var stillet frem til dem i omklædningsrummet. Derfor overvejer Dnipro-1 nu at klage over episoden til UEFA.

Chefredaktøren for det ukrainske medie, ProFutbol Digital, Volodymr Zverov, udpenslede madforgiftningsanklagerne mod Panathinaikos på sin Telegram-kanal.

'Selv repræsentanter for klubbens delegation i Grækenland oplevede symptomer på forgiftning, selvom de ikke spiste middag med holdet på hotellet i Athen. De drak kun vand og spiste bananer, som værterne (Panathinaikos, red.) efterlod til gæsterne i omklædningsrummet.

'Nu er klubben i gang med at undersøge madforgiftningens omstændigheder.'

Panathinaikos har afvist madforgiftningsanklagerne. Foto: Michal Kamaryt/Ritzau Scanpix

Grækernes modsvar

Efter påstandene om en overlagt madforgiftning fra grækernes side gik ud og tog afstand fra de ukrainske anklager.

Panathinaikos gjorde meget ud af at understrege, at historien beror sig alene på opblæste informationer fra den ukrainske journalist, Volodymr Zverov. Det skriver det græske medie Tovima i en artikel.

Heri lagde den græske klub også vægt på, at de ikke står til ansvar for eventuelle foranstaltninger, Dnipro-1 mener, ligger til grund for holdets maveproblemer.