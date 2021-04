Skandalen du ikke så: - Helt tosset!

Den tidligere topdommer Claus Bo Larsen kaldet det et 'no-go', at en linjedommer bad om Erling Haalands autograf

Hvis man er vild med fodbold, kender man måske følelsen.

Man ser en stor stjerne, som man formentlig aldrig kommer i nærheden af, og man må bare have et billede eller en autograf.

Netop det gjorde den rumænske linjedommer Octavian Sovre efter Manchester Citys 2-1 sejr over Dortmund i Champions League kvartfinalen tirsdag aften.

Læs mere om sagen her

Skandalen du ikke så på tv

Her kunne dommeren ikke dy sig fra at bede Dortmunds megatalent Erling Haaland om en signatur, efter kampen var fløjtet af.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

CL-chok lurede: Reddet til allersidst

Men er man dommer, skal man holde sig fuldstændig fra den slags.

Det mener tidligere topdommer Claus Bo Larsen, der dømte adskillige Champions League kampe gennem sin karriere.

- Det er helt tosset. Som dommer er man fuldstændig neutral og holder sig udenfor alt det der, siger Claus Bo Larsen til Ekstra Bladet.

Det er ikke noget, du selv har overvejet?

- Nej, det har jeg ikke. Hvis du vidste, hvor mange gange jeg er blevet spurgt, om jeg lige kunne få en autograf fra Laudrup, Messi eller Agger. Det gør man ikke, siger Claus Bo Larsen, der blandt andet dømte en Champions League semifinale tilbage i 2009.

Er det noget, du kan huske at have snakket med dit dommerteam om?

- Nej. Du kan ikke gå hen til en spiller og bede om en autograf, og næste gang du så dømmer ham, så laver du en fejl, der giver ham straffe. Så kører historien bare 'jamen, dommeren fik jo også en autograf af ham sidste gang'. Man må tænke sig om. Vælger man at være fodbolddommer, skal man være 100 procent skarp.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Claus Bo Larsen nåede at dømme flere af de helt store stjerner i Champions League. Foto: Alessandro Garofalo/Ritzau Scanpix

Hvad mener du, at straffen skal være?

- Nu er det jo ikke mig, der skal beslutte det, men der er ingen tvivl om, at UEFA er tossede over det her. Det sætter spillet i miskredit, siger Claus Bo Larsen, der også har overskud til lidt humor.

- UEFA kan jo ikke have, at dommeren, som er banens største stjerne, går over til en af de 22 spillere og beder om en autograf. Det skulle jo være lige modsat.

Manchester Citys træner Pep Guardiola blev forholdt situation umiddelbart efter kampen og var ganske tilfreds med den autografsøgende linjedommer.

- Måske er han fan, og så er han her. Hvorfor ikke? Dommerne var glimrende, siger den spanske træner, der også kalder dommernes præstation 'perfekt'.

Returopgøret finder sted onsdag 14. april, og det er endnu ikke besluttet, hvem der skal dømme den kamp.