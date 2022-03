Skandalescener på Bernabéu

Alting gik galt for Paris Saint-Germain onsdag aften. Det største sår syntes dog at blive tildelt EFTER kampen

Paris Saint-Germains korthus væltede onsdag aften i Madrid, da landsmanden Karim Benzema med tre kontante afslutninger sendte Real Madrid videre i Champions League i et opsigtsvækkende comeback.

Dermed endte endnu en Champions League-sæson i en stor skuffelse for ambitiøse Paris Saint-Germain, der endnu har til gode at vinde den.

Men var nedturen på grønsværen barsk og ydmygende, så er det vist ingenting sammenlignet med de historier, der i løbet af de sene aftentimer og efterfølgende dukkede op fra gangene under Bernabéus enorme tribuner.

For her gik det galt.

Ikke for en spiller eller cheftræner Mauricio Pochettino. Næh, det var såmænd PSG-ejer Nasser Al-Khelaifi. Og måske var det en kombination af dårlige resultater og en forestående retssag i Frankrig, der kan sende ham bag tremmer i flere år. For humøret var ikke godt.

Lionel Messi og Paris Saint-Germain kom ikke længere end 1/8-finalen i Champions League. Foto: Juan Medina/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge Movistars udsendte journalist Mónica Marchante var den allerede gal i de døende minutter af kampen, hvor PSG-ejeren bandede og svovlede i VIP-loungen, så end ikke Real-direktør og legende Emilio Butragueño kunne berolige ham.

Han forlod godt sur i skralden sin plads, da kampen var slut, med fast kurs mod omklædningsrummene. Angiveligt for at finde dommer Danny Makkelies. Men et eller andet sted på vejen tog Al-Khelaifi fejl, blev forvirret og endte hos den tidligere topdommer Carlos Megía Dávila, der nu er ansat i Real Madrid for at hjælpe dommerne før, under og efter kampe.

Blokerede dommerens dør

Flere ansatte måtte bede Al-Khelaifi forlade lokalet, hvilket angiveligt var sværere end som så og ifølge unavngivne øjenvidner var pinligt at overvære. PSG-ejerens dårlige humør blev ikke bedre af, at en ansat filmede optrinnet, hvilket fik Al-Khelaifi til at brøle 'Jeg slår dig ihjel!'. Her var det, at hans bodyguards trådte i karakter og fik halet ham ud af lokalet.

Det lykkedes efterfølgende at finde vej til Makkelis omklædningsrum, men her blev han afvist i døren. Det var nok meget godt.

- Præsidenten og den tekniske direktør fra PSG udviste aggressiv opførsel og forsøgte at komme ind i dommernes omklædningsrum. Da dommeren bad dem gå, blokerede de døren, og præsidenten fik fat i en af linjedommernes flag, som han ødelagde, fortæller velinformerede Mónica Marchante ifølge både Marca og AS.

Karim Benzema er med sit hattrick oppe på 79 mål i Champions League-historien. Det har kun tre spillere gjort bedre end ham. Foto: Gabriel Bouys/AFP/Ritzau Scanpix

Al-Khelaifi var også sur efter 1. halvleg af det første opgør i Paris, hvor han ifølge radiostationen Cadena SER forsøgte at give den italienske dommer Daniele Orsato en verbal overhaling.

Og det var samme PSG-ejer, der i 2019 gik bersærk og smadrede en dør i omklædningsrummet, da franskmændene havde tabt på Parc des Princes til Manchester United.

Det er mere end 11 år siden, Nasser Al-Khelaifi overtog tøjlerne i den franske storklub. Siden er det blevet til syv nationale mesterskaber og seks pokaltitler. I de ti Champions League-sæsoner, klubben har deltaget i med ham ved roret, er det blevet til fire 1/8-finaler, fire kvartfinaler, en semifinale og en finale.