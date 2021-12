Skandaløse scener

Flere spillere og trænere modtog i kampens løb det røde kort, da Atlético Madrid tirsdag aften avancerede til knockoutfasen i Champions League efter et højdramatisk brag ude mod FC Porto.

Antoine Griezmann, Angel Correa og Rodrigo de Paul scorede de tre mål for gæsterne i sejren på 3-1.

Sejren betyder, at Atlético Madrid netop får kæmpet sig forbi Porto på andenpladsen i gruppen. Derfor er holdet videre i turneringen. Porto er klar til 16.-delsfinalerne i Europa League som treer i gruppen.

Det var hjemmeholdet, der i store dele af opgøret styrede spillet, mens Atlético Madrid så komfortable ud ved at stå dybt på egen banehalvdel og forsvare.

Det var tydeligt, at der var meget på spil, for ingen af holdene turde tage for store chancer i første halvleg. Derfor endte de første 45 minutter ikke overraskende uden mål.

Der var masser af drama i Portugal, da Atlético Madrid spillede sig videre i Champions League på bekostning af FC Porto. Foto: Ritzau Scanpix

Gæsterne begyndte så småt at bevæge sig længere frem på banen i anden halvleg, idet holdet var nødt til at skabe et resultat for at gå videre til knockoutfasen.

Der skulle dog et hjørnespark til, før det spanske hold fik hul på bylden.

Bolden strøg igennem til det lille felt, hvor franske Antoine Griezmann stod klar til at prikken bolden det sidste stykke ind over stregen.

Porto overtog igen initiativet efter føringsmålet, hvilket resulterede i en del tumult. Derfor skulle dommeren også holde tungen lige i munden for at holde overblikket.

Dommeren havde travlt i Porto. Foto: Ritzau Scanpix

Tumulten endte først med et rødt kort til Yannick Carrasco. Ikke mange minutter efter blev det også til et rødt kort til Portos Wendell for en albue i ansigtet på en Atletico-spiller.

Flere fra trænerbænken og reservemålmand Porto-reservemålmand Agustin Marchesin blev desuden henvist til tilskuerpladserne.

I slutminutterne satsede Porto stort og tabte. Først gjorde Angel Correa og Rodrigo de Paul det nemlig til både 2-0 og 3-0, inden hjemmeholdet fik reduceret på straffe i de sidste sekunder.

Der var vild jubel i Atlético Madrid-lejren, da holdet på udebane slog FC Porto og gik videre i Champions League. Foto: Pedro Nunes/Reuters

I gruppens andet opgør tabte AC Milan hjemme imod Liverpool med 1-2 og ender derfor som firer i gruppen.

Milaneserne havde inden opgøret alt at spille for, da de med en sejr ville have muligheden for at gå videre på en eventuel andenplads.

Det startede da også fornuftigt for italienerne med et føringsmål fra Fikayo Tomori efter 29 minutter.

To Liverpool-mål, hvoraf det ene kom efter en stor forsvarsfejl, punkterede dog drømmen om at gå videre.

Giganter i ondt drama

I andet afsnit af 'Agenterne' giver Per Steffensen et indblik i taktikken bag Daniel Aggers kæmpekontrakt med Liverpool i 2012. De forhandlinger forløb nemlig - trods store bud fra Manchester City og Barcelona - ikke uden komplikationer.