Skandinaviens bedste: I dag er de bedre end FCK

Nicklas Bendtners exit har forvandlet Rosenborg i en sådan grad, at der bør bygges en statue af Rosenborgs træner, mener tv-ekspert

I foråret lå Rosenborg sidst i den norske Eliteserie, og den nye træner Eirik Horneland var på vej mod fyring.

Nu er klubben klar til sidste kvalifikationsrunde før Champions League, og det som eneste skandinaviske hold efter både svenske AIK og danske FC København er færdige.

- Akkurat i dag kan vi kalde Rosenborg Skandinaviens bedste hold, men jeg tror nok, at FCK eller er nogle hak foran, siger den norske tv-ekspert Jesper Mathisen til norsk TV2.

- Jeg tror, at det smager rigtig godt, og jeg har set en del Rosenborg-fans, der har hoveret på sociale medier, da først AIK og siden FCK røg ud.

Så sent som i maj spillede Rosenborg stadig som ligaens dårligste hold, og i juni stod tv-eksperten stadig forrest i koret af kritikere, der ville have Rosenborg-træneren fyret.

- Hvis Rosenborg kommer i Champions League, så er det næsten sådan, at jeg rejser op til Lerkendal og bygger en mini-statue af Horneland ved siden af Nils Arne Eggen.

- Hvad han har leveret er historisk godt. Det er blevet meget hårdere at komme i Champions League nu.

- Hvis Rosenborg klarer det nu, så bliver det ekstremt hårdt for andre norske hold at tage guld i Eliteserien de næste år. Rosenborg får så mange penge ind, at de vil være i en klasse for sig, siger Mathisen.

I de kommende uger venter to opgør mod kroatiske Dinamo Zagreb om en plads i Champions League-gruppespillet, og selv ved nederlag er man klar til gruppespil i Europa League, og det vil være nordmændenes 18. gruppespil på 25 år.

En af årsagerne til Rosenborgs pludselige succes i denne sæson kan være, at Nicklas Bendtner er helt ude af truppen.

- Bendtner var et problem på Lerkendal. Han var et problem i træningsmiljøet og et problem på banen, siger den norske tv-ekspert.

- Han bidrog med meget, meget lidt. Mange af kampene for Rosenborg skyldes kun, at han hedder Nicklas Bendtner og tjente det, han gjorde.

Han peger på, at Alexander Søderlund er en langt bedre angriber for Rosenborg, og at udfrosningen af Bendtner har styrket kollektivet i klubben.

Siden Bendtners seneste optræden for Rosenborg 28. april i 0-3-nederlaget mod Molde har klubben vundet otte af 12 kampe i ligaen og tre af fire kampe i Europa.

Rosenborg har i Champions League-kvalifikationen slået hviderussiske BATE Borisov og slovenske Maribor ud, mens kroatiske Dinamo Zagreb altså venter i sidste runde før gruppespillet.

I Eliteserien har man forladt sidstepladsen og er med 13 kampe tilbage oppe som nummer fem med fem point til bronzen og ti point til Bodø/Glimt på førstepladsen.

