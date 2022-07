Skræk-modstander: Storklub venter på FCM

FC Midtjylland skal møde Benfica i Champions League-kvalifikationens tredje runde, hvis midtjyderne vinder samlet over AEK Larnaca

FC Midtjyllands jagt på Champions League-gruppespillet starter tirsdag aften mod AEK Larnaca.

Vinder de samlet, venter storklubben Benfica i tredje runde af kvalifikationen.

Det står klart efter mandagens lodtrækning.

I forvejen var det kendt, at midtjyderne ville løbe ind i svær modstand, da muligheden for at trække Rangers FC, PSV Eindhoven, Dynamo Kiev eller Fenerbahce også var til stede.

Benfica, der har danske Alexander Bah på holdkortet, har hjemmebanefordel i den første kamp.

I europæisk sammenhæng er der tale om en mastodont. Den 37-foldige portugisiske mesterklub vandt mesterholdenes turnering to gange tilbage i 1960'erne og har spillet 273 kampe i Europas bedste klubturnering gennem tiderne.

I foråret nåede Benfica frem til kvartfinalen, hvor Liverpool blev stopklodsen. De seneste 12 sæsoner har klubben været med i Champions League-gruppespillet 11 gange.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Læs også: Uniteds plan: Sådan vil de bruge Eriksen

Skulle midtjyderne formå at vinde over både Larnaca og Benfica, venter der yderligere en kvalifikationsrunde, før billetten til det guldrandede Champions League-gruppespil er hjemme.

Med en sejr over AEK Larnaca er FC Midtjylland sikker på som minimum at havne i Europa Leagues gruppespil.

Taber FC Midtjylland til Larnaca, ryger midtjyderne over i tredje kvalifikationsrunde til Europa League-gruppespillet. Her bliver modstanderen i så fald FK Partizan fra Serbien, og midtjyderne starter på hjemmebane.

FC København deltager også i Champions League-kvalifikationen. FCK indtræder dog først i den afgørende playoffrunde, hvor klubben vil være seedet og derfor møde et lavere rangerende mesterhold.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Episode 15: Vingegaards sorte uheld - med Frederik Ingemann og Jimmi Willemoes