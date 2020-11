Skrækkelig Champions League-rekord

For to uger siden tangerede Marseille rekorden for flest nederlag i træk i Champions League, og onsdag overtog de så den tvivlsomme ære fra Anderlecht.

0-2 tabte man hjemme til FC Porto, så franskmændene nu har indkasseret 13 nederlag i træk i Europas fineste klubturnering. Det har ingen klubber tidligere præsteret, og Anderlechts dårlige stime på 12 nederlag på stribe daterer sig tilbage til 2003-2005.

Marseilles seneste sejr var i ottendedelsfinalen mod Inter i februar 2012. Dengang tabte man returopgøret, men gik alligevel videre til kvartfinalen og tabte begge møder med Bayern München.

Andre Villas-Boas' mandskab har ikke scoret i denne sæsons udgave af Champions League. Foto: NICOLAS TUCAT/Ritzau Scanpix

I 2013/2014 tabte man samtlige seks gruppekampe. En præstation, man er i fuld gang med at forsøge at gentage.

Onsdagens nederlaget betyder også, at Marseille overgår FC Midtjylland i resultatmæssig elendighed. Nul point og en målscore på 0-9 er dårligst af alle i denne sæsons Champions League.

Ingen andre hold en Marseille og FC Midtjylland står noteret for nul point efter fire kampe.

Der resterer fortsat to runder for Marseille. Her skal de op imod Manchester City og græske Olympiakos, som de begge har tabt til - naturligvis.

