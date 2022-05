Skrider midt i interview: - Lortespørgsmål

Et par minutter, hvor Toni Kroos skulle tale om Champions League-triumfen.

Det var formentlig det, Real Madrids midtbanestjerne så frem til, da han stillede op til interview med tyske ZDF.

Det begyndte da også ganske blødt, da reporter Nils Kaben først sagde tillykke med titlen, skriver Bild og Der Westen.

Et par spørgsmål senere gik han så lidt kritisk til værks.

- I forhold til spillet så var sejren ikke en selvfølge, vel?

Herefter blev stemningen ændret, og Kroos spurgte, hvad han mente.

Kroos gad ikke bruge tid på en reporter, der spurgte om Reals problemer mod Liverpool. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

- Var det overraskende for dig, at Real kom i en masse problemer?, lød det fra reporteren.

Så blev det for meget for den tyske stjerne.

- Du havde 90 minutter til at tænke på ordentlige spørgsmål, og så stiller du mig to lortespørgsmål. Sindssygt!

Nils Kaben prøvede at forklare sig, men Kroos havde taget sin beslutning.

- Det er ikke overraskende, hvis du får problemer mod Liverpool. Hvad er det for et spørgsmål? Det her er ikke et gruppespil et eller andet sted. Dette er Champions League-finalen, sagde stjernen, inden han rystede på hovedet og skred fra interviewet.

Real Madrid triumferer mod Liverpool: Se alt det bedste fra CL-finalen her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fjerde afsnit af Blodbold er på banen. Her kan du høre om den helt centrale rolle, Michel Platini spillede, da Qatar fik VM.