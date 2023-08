Skuffet Brian Priske: - Vi var bedst

Sparta Prags danske cheftræner Brian Priske er skuffet ovenpå det dramatiske nederlag til FC København tirsdag.

- Selvfølgelig er jeg skuffet ligesom resten af drengene, klubben og fansene – alle.

- Men jeg er også rigtig stolt over, hvordan vi spillede. Det var en virkelig svær kamp mod et virkelig godt hold. Vi pressede hele vejen til straffesparkskonkurrence, siger Brian Priske på pressekonferencen efter kampen.

FC København sikrede med sejren en billet til playoffrunden i kvalifikationen til Champions League.

Kampen stod 3-3 efter 120 minutters spil i den tjekkiske hovedstad.

I straffesparkskonkurrencen brændte Sparta Prag to gange, mens Kevin Diks, Viktor Claesson, Nicolai Boilesen og Roony Bardghji var sikkerheden selv.

Prag-træneren mener dog, at hans trup udgjorde 'det bedre hold'.

- Hvis jeg baserer det på indsatsen, synes jeg, at vi var det bedre hold. Og helt sikkert spillede vi dem ud i mange aspekter – fysisk, teknisk, taktisk, siger han.

Men som bekendt er det målscoren, der tæller.

- Bare ikke på mål, tilføjer Brian Priske.

Stillingen var 1-1 ved slutfløjt, og dermed fortsatte kampen i forlænget spilletid. Her kom Sparta på sejrskurs med en scoring til 2-1. I tillægstiden af den forlængede spilletids første del lykkedes FCK med at slå tilbage på mål af Viktor Claesson.

Det vilde drama fortsatte i anden halvleg af den forlængede spilletid, hvor Sparta Prag først fik scoret til 3-2. Føringen holdt dog ikke længe, før Viktor Claesson nok en gang udlignede for FCK.

3-3-stillingen holdt til slutningen af den forlængede spilletid.

Brian Priske siger til journalister efter kampen, at det er for tidligt at pege fingre ad holdet.

- Som træner kan du altid finde et eller andet. Men jeg må være ærlig i dag og sige, at det ikke er i dag, vi skal kigge på de små fejl, for skuffelsen er stor.

I perioden 2016-2017 var han assistenttræner i FC København.

