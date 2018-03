Skuffet Eriksen efter CL-exit: Vi manglede to ting

Det var selvforskyldt, at et dominerende Tottenham-hold onsdag aften røg ud til Juventus i Champions League-ottendedelsfinalerne efter et 1-2-nederlag på hjemmebane.

Det mener danske Christian Eriksen, som fik fuld spilletid for englænderne, der i løbet af tre minutter satte en 1-0-føring over styr og lukkede to mål ind.

- Det er en kæmpe skuffelse. Vi havde sat os op til meget mere, og vi havde ikke håbet eller forventet, at det ville ende her.

- Vi kunne have forsvaret bedre, og så kunne vi have scoret på vores chancer.

- De scorede lidt ud af ingenting, og det gav dem en utrolig selvtillid. Vi manglede måske lidt erfaring og kynisme, for det havde Juventus i hvert fald, siger Christian Eriksen til TV3+.

Heung-Min Son havde bragt Tottenham foran 1-0 før pausen, men lidt ud af det blå scorede Gonzalo Higuain og Paulo Dybala for Juventus midt i anden halvleg.

- Vi spillede tæt på en perfekt første halvleg og skabte de chancer, vi skal have.

- Vi var i en god position og havde godt styr på dem i anden halvleg, men så scorede de alligevel to mål. Når kampen forløber sådan, er det utroligt skuffende, siger danskeren.

Hans manager, Mauricio Pochettino, er enig i betragtningen om, at Tottenham var det bedste hold. Men han køber ikke udsagnet om manglende erfaring.

- Det handlede ikke om manglende erfaring eller manglende koncentration. Jeg tror, at de havde tre chancer og scorede to gange, mens vi havde mange chancer, men kun scorede en gang, siger han på et pressemøde efter kampen ifølge uefa.com.

I den første kamp mellem holdene kom Tottenham hurtigt bagud 0-2, men kom tilbage og fik 2-2.

I onsdagens returkamp dominerede Tottenham stort set fra start til slut, og derfor er Juventus' avancement ufortjent, mener Pochettino.

- Vi spillede godt mod et stærkt hold som Juventus, vi dominerede faktisk. Set over begge kampe var vi bedre, men på det her niveau - og på tre minutter - faldt det ud til Juventus' fordel, siger manageren.

