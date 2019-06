Skuffet Eriksen om fremtiden: Dét skal jeg lige nu

Christian Eriksen beholdt trods alt sin medalje på efter overrækkelsen, mens andre holdkammerater enten flåede den af med det samme – eller bare nappede den med i næven på flugten ned fra podiet.

Bagefter fangede Viasat-reporter Luna Christofi fynboen til en kort snak om bl.a. fremtiden, nu sæsonen definitivt er slut.

- Lige nu skal jeg til doping, og efterfølgende ser vi, hvad der sker. Men lige nu er der ikke noget fokus på det overhovedet, det tænker jeg slet ikke på, siger Christian Eriksen på spørgsmålet, om han snart skal til Madrid igen.

Han følte, straffesparket i starten ødelagde Tottenhams kamp:

- Jeg ved ikke, om det er korrekt eller ej. Jeg har ikke set situationen. Det minder om FIFA, hvor du bliver ramt på krop og hånd, og så skal der dømmes straffe. Jeg ved det ikke, det kan jeg ikke se.

Hen er helt med på, at den tidlige føring ændrede slagets gang straks fra start.

- Ja, Liverpool stod selvfølgelig stadig højt, når de havde bolden, men når de ikke havde, stod de virkelig lavt. Deres spil var jo lange bolde, som vi havde fint styr på. I anden halvleg skal vi søge udligningen, og i det hele taget synes jeg, vi spiller en okay kamp. Vi er bare ikke kyniske nok, siger Christian Eriksen til TV3+.

- Det er en følge af, hvordan Liverpool går ind til kampen. De kommer foran efter to minutter, og det gør selvfølgelig, at de begynder at bakke mere. De skal ikke nå noget, så jeg tror, det første mål har stor betydning for, hvordan kampen forløber. Jeg tror, det var det, der fik størst betydning.

Det var 30 grader i skyggen fra start af kampen, men over for TV3+ vil danskeren ikke bruge det som forklaring.

- Det er heller ikke nogen undskyldning. Det var varmt, men det var det for begge hold, og den var ikke uudholdelig på noget tidspunkt.

Skuffelsen er naturligvis ubærlig i minutterne efter sådan et nederlag, men Christian Eriksen ved godt, han engang vil være stolt af overhovedet at have stået i en finale.

- Jo bestemt. Vi kan bestemt være stolte af, hvad vi har præsteret. Vi kom i Champions League-finalen, og vi ved, det er første gang i klubbens historie. Det siger vel alt. Om mange år er der måske nogen, der kan se tilbage på, at klubben har spillet om endnu flere trofæer, håber han.

