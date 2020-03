Skuffet Klopp slagter modstander efter exit

Se også: Stort medie: Eriksen og Inter i coronakarantæne

Liverpool-træner Jürgen Klopp kunne ikke skjule sin frustration, efter at holdet onsdag blev slået ud af Champions League hjemme på Anfield Road af Atletico Madrid.

Klopp mener, at madrilenerne, der vandt over to opgør med sammenlagt 4-2, kunne spille langt mere attraktiv fodbold med de spillere, de har.

- Det er så svært at spille mod sådan et hold. Jeg forstår ikke, at de spiller, som de gør, med den kvalitet, de har, siger Klopp efter kampen.

- De kunne spille ordentlig fodbold, men de står dybt og går efter kontraangreb.

- Jeg erkender, at jeg er en virkelig dårlig taber, især når drengene leverer sådan en indsats mod verdensklassespillere, som står på to rækker med fire spillere og forsvarer.

Artiklen fortsætter under billedet..

En nedslået Jürgen Klopp sender klapsalver ud til fansene efter det for Liverpool skuffende resultat i Champions League. Foto: Phil Noble/Reuters

Længe så det også bedst ud for Liverpool, der endda var foran 2-0 i den forlængede spilletid.

Men med tre mål i løbet af de sidste 25 minutter fik det spanske mandskab vendt det hele på hovedet, og Liverpool, der ligner en snarlig mester i den hjemlige Premier League, er ude af Europas fineste cup-turnering.

- Det føles ikke rigtigt. Jeg leder efter ordene for at være ærlig. De første 90 minutter var exceptionelle, siger Jürgen Klopp.

- Efter det andet mål var benene lidt trætte. Alle, der bevægede sig naturligt de første 90 minutter, blev lidt stive i det. Indlæggene havde ikke samme kvalitet.

- Vi skulle ikke have ladet den slags mål gå ind. Det er svært at forklare for at være ærlig.

Liverpool-kaptajn Jordan Henderson insisterer også på, at Liverpool fortjente at vinde.

Men han erkender, at holdet måtte betale dyrt for flere sjuskefejl.

- Vi er virkelig skuffede over resultatet, for vi fortjente at gå videre, siger Henderson.

- Vi meget skuffede over målene imod os. At lade sådanne mål gå ind ligner os ikke.

Se også: Bendtner afslører: Havde ny klub klar

Manager-eksperten anbefaler dem: Men pas nu på!