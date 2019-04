Slår alarm: - Det bliver fodboldens NHL

Fredag i Lissabon er der samling for 29 europæiske ligaer, og der er frygt for fremtidens fodbold

Organisationen European Leagues forsvarer 29 af de store europæiske fodboldligaers interesse, og fredag er de samlet i Lissabon for at tale fremtid.

Svenskeren Lars-Christer Olsson er formand for foreningen, og han frygter for fremtiden for klubfodbolden, fordi pengene i Champions League er blevet gigantiske.

- UEFA-pengene er så store, at de også påvirker de store ligaer. Der må et andet system til for at fordele pengene, siger Olsson til Aftonbladet.

- UEFA har de seneste år fungeret som et talerør for de 10-20 største klubber i Europa, og jeg tror ikke, at det er en god udvikling.

- Resultatet af, hvad de har været i gang med de seneste ti år, det er, at det bliver en lukket liga i toppen af Europa i stil med ishockeyens NHL, lyder advarslen.

Real Madrid har vundet Champions League de seneste tre år. Foto: AP

- Vi er modstandere af det og synes, at de lokale ligaer skal fungere som kvalifikation til UEFAs turneringer, og at de klubber, der sportsligt har leveret de bedste resultater, skal møde hinanden i stedet for at have en lukket liga i toppen, siger Olsson.

Han mener, at hvis klubberne får lov at fortsætte på samme måde de kommende år, så kommer ingen svenske klubber i Champions League igen.

- Og det gælder det samme for alle lande på vores størrelse, fordi de økonomiske forskelle er så store, at ingen kan komme dertil.

Han fortæller, at alt er fastlagt frem til og med 2023, men nu håber man på mere fair løsninger fra 2024 ved at aktivere de nationale forbund.

- De ejer i princippet UEFA, fordi de er medlemmer, og de må tage ansvar for, at deres egne klubber skal kunne komme videre til UEFA-turneringer, og det har de ikke gjort hidtil, siger Olsson.

69-årige Lars-Christer Olsson havde en toppost som UEFA Chief Executive fra 2003 til 2007, hvor han blev afløst af Gianni Infantino, der siden er blevet øverste præsident i verdensforbundet FIFA.

