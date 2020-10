Slagtede FCM: - Det blev nemt for os

Læs hvordan FCM-spillerne præsterede i CHL-debuten her:

HERNING (Ekstra Bladet): Atalanta var FC Midtjylland overlegne i alle spillets facetter onsdag aften, da danskerne fik deres debut i verdens fineste klubturnering.

Ulvene blev jagtet baglæns ud af MCH Arena, da de italienske gæster skruede op for tempoet i pasninger og pres efter et kvarter.

Selvom Atalantas bundrutinerede cheftræner, Gian Piero Gasperini, holdt en høflig tone, kunne han efter kampen ikke skjule, at italienerne næppe kunne have ønsket sig en mere optimal begyndelse på kampene i Champions League.

- Der er ingen nemme kampe på dette niveau, men som opgøret udviklede sig, blev tingene nemme for os. Der opstod meget plads til os i løbet af første halvleg, og vi var gode til at udnytte pladsen. FC Midtjylland forsøgte at spille videre, men vi blev ved med at straffe deres fejl, lød det fra Gian Piero Gasperini.

Gian Piero Gasperini har selv prøvet at komme elendigt fra land i Champions League. Onsdag aften var hans hold overlegent i Herning.

Der var dog også roser til de danske debutanter, og Gasperini forsøgte at indgyde en smule håb til FCM for den videre færd i Champions League-turneringen.

- Det er altid svært, når man er i Champions League for første gang. Men jeg er sikker på, at FC Midtjylland nok skal klare sig og få point, selvom det er en svær gruppe med Ajax og Liverpool også. FC Midtjylland er et hold, der vil spille fodbold, og det kan jeg godt lide, sagde Gasperini og understregede, at han ikke bare blæste varm luft ud i loungen i Herning.

- Vi tabte selv 0-4 i Zagreb i vores første kamp i Champions League sidste sæson. Vi begyndte at tvivle på os selv. Om vi hørte til i Champions League, eller om vi skulle skifte stil. Vi holdt fast, og det gav pote, da vi nåede kvartfinalen. Jeg tror, FC Midtjylland skal holde fast i sin stil, lød det fra Atalanta-chefen.

FC Midtjylland skal tirsdag forsøge at rejse sig i Champions League, når ulvene gæster Liverpool på Anfield.

