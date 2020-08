Slagter Barça-stjernerne: En likvidering!

Lionel Messi og alle Barcelona-stjernerne blev udraderet af Bayern München med hele 8-2.

Barcelona-avisen Sport slagter FC Barcelona efter det pinlige exit.

'Bayern likviderede Barça'.

'De latterligjorde dem til nye ekstremer. Barça skrev den mørkeste side i deres historie i Lissabon. Alt, hvad der kunne gå galt, gik galt. Et Champions League-hold knuste et ungdomshold', skriver avisen.

Den anden store sportsavis i Barcelona - Mundo Deportivo - er også nådesløs i deres kritik af Barcelona-mandskabet efter den totale nedsmeltning.

'Historisk latterlige Barça i Champions League!', lyder overskriften.

Foto: Mundo Deportivo

Avisen skriver: 'For tredje år i træk blev Barça historisk latterliggjort i Champions League. Da det så ud til, at det ikke kunne blive værre end i Rom og på Anfield, blev det meget mere ydmygende. Bayern knuste Barça med rungende 8-2'.

'Ydmygelsen er catalanernes mest smertefulde i mange år'.

Tidligere Barcelona-spiller Gary Lineker var efter godt en halv times spil allerede ude med riven. Her var Barcelona bagud 1-4, og det blev kun meget værre.

'Årh, gud. FC Barcelona er en total rodebutik', skrev han på Twitter.

Efter kampen var Preben Elkjær i Champions League-studiet på TV3+ bekymret for spansk fodbold.

- Man er nødt til at tage hatten af for, hvad Bayern præsterer i aften. Det er en ny måde at spille fodbold på. Tiki-taka er en saga blot.

- I aften blev lyset lidt slukket for spansk fodbold. De skal genopfinde sig selv, sagde Preben Elkjær.

Lugter af en fyring

Med det gigantiske nederlag er sædet brændende varmt under Barcelona-cheftræner Quique Setién.

- Der er nogle beslutninger, som allerede er taget, og andre som vi tager de næste dage. Offentliggørelser vil komme fra næste uge, siger FC Barcelonas præsident Josep Maria Bartomeu til klubbens hjemmeside.

Århundredets sejr

I tyske medier flyder det over med rosende ord til suveræne Bayern München.

Bild skriver: 'Bayern ødelagde Barça med otte mål. Århundredets sejr'

Foto: Bild

Også Kicker konstaterer knastørt tyskernes dominans i Champions League-kvartfinalen.

'8-2! Bayern ydmyger Barça og er velfortjent i semifinalen'

Foto: Kicker

I semifinalen møder Bayern München enten Manchester City eller Lyon, som spiller lørdag aften.

