Slagter United efter Champions League-exit: 'Ekstremt pinligt'

Den engelske gigant bliver gennempryglet af de engelske medier, som dagen efter har afsat sportssider nok til lade befolkningen forstå, hvor håbløst Manchester United optrådte i den afgørende kamp mod Sevilla.

To hurtige scoringer efter hinanden lagde grunden til spaniernes 2-1-sejr, og samlet set var de bedre end englænderne. Det var ikke ligefrem forventet i fodboldens moderland.

Hos The Telegraph får United dommen 'pinligt udygtige' og her spiller man på de pinlige ansigter efter kampen, hvor Sevilla havde afgjort det.De spanske outsidere havde gjort det, konstaterer de.

Hos The Mirror kalder de Uniteds præstation 'ekstrem' - i den allermest negative forstand.

José Mourinho får på puklen for sin negative tilgang til kampen og får også det meste af skylden for Uniteds pinlige exit.

Avisen benytter desuden lige den dobbelte målscorers navn til at lave et ordspil på talemåden 'død og begravet'.

'Sørgelige United' og ordspil på slemme tæv. The Sun er heller ikke flinke ved det engelske storhold.

Avisen finder plads på forsiden til den tidligere Manchester United-stjerne Rio Ferdinands sviner, som faldt efter kampen. Han siger, at det lignede et hold fyldt med folk, der aldrig havde mødt hinanden og kritiserer samtidig Uniteds nervøsitet.

Det var en miserabel dag for United, vurderer The Independent.

Udover nederlaget til Sevilla blev José Mourinho også beskyldt af parlamentsmedlemmet Chris Bryant for at modtage blodpenge i forbindelse med portugiserens job som TV-ekspert for Russia Today, som har et meget blakket ry.

Hos The Guardian nøjes man med at konstatere, at det var en skrækkelig kamp fra De Røde Djævle.

