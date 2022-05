Slagtes efter nedtur: - Typisk!

Manchester City stod med det ene ben i Champions Leagues finale og skulle blot undgå et kollaps i slutminutterne mod Real Madrid, men det lykkedes ikke for Pep Guardiolas tropper onsdag aften.

På to mål i overtiden og et enkelt i den forlængede spilletid tog Real Madrid sejren og billetten til finalen mod Liverpool.

Og efter det kollaps får Manchester City og Pep Guardiola en hård medfart i de engelske medier.

Hos Daily Mail lyder rubrikken eksempelvis, 'Man City selvdestruerer i Madrid'.

Samtidig spørger avisens redaktør Ian Ladyman i en klumme, 'Hvor meget mere smerte kan Pep Guardiola klare efter at tabe i Champions League med Man City for sjette gang?', mens han også skriver, at det bliver værre og værre for den engelske storklub.

Pep Guardiola får en hård medfart i de engelske medier. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Manchester Evening News kalder nederlaget for 'typisk' for Manchester City og skriver, at klubbens særlige evne til at forvandle lurende triumfer til smertefulde nederlag nu er blevet 'et udelukkende europæisk fænomen'.

Mirror mener, at det må være det hårdeste nederlag i Pep Guardiolas tid i Manchester City, og at hele deres sæson er i fare for at kollapse. Det påpeges også, at Guardiola tog en chance ved at starte Kyle Walker, og at den gav bagslag.

Mange andre medier, heriblandt Telegraph og Express, kalder det samtidig en 'nedsmeltning' eller et 'kollaps' af Manchester City.

Mens Pep Guardiola og kompagni ikke vinder Champions League i denne sæson, kan de dog stadig sikre sig Premier League-titlen. Med fire runder igen har de et forspring på et point ned til Liverpool, så de kan ikke gå på sommerferie endnu.