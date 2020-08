Slutter fred med Schmeichel - på direkte tv

Peter Schmeichel og Jamie Carragher var uenige om Neymars præstation i Champions League-kvartfinalen. Et par dage senere bliver de dog på underholdende vis gode venner igen på live-tv

Den amerikanske tv-station CBS Sports har ansat både Peter Schmeichel og Jamie Carragher til at dække de afgørende kampe i Champions League.

De to Premier League-legender var ikke helt enige om Neymars præstation onsdag mod Atalanta. Schmeichel var ikke tilfreds med Neymar i første halvleg, hvor han brændte to store chancer.

I slutminutterne af kampen blev Neymar dog hovedarkitekten bag PSG's comeback, da han havde en afgørende fod med i begge mål.

Det fik Jamie Carragher til at storme op af stolen i studiet.

- Hvad har Neymar nu gjort, Schmeichel?! Ikke andet end at skabe begge mål! Hold dig til at være målmand, sagde den tidligere Liverpool-stjerne.

To døgn senere var den tidligere målmand igennem i optakten til Bayern-Barcelona, mens Jamie Carragher igen var i studiet.

Derfor skulle de to forsones i bedste stil på live-tv.

Se det morsomme klip her:



- Du går igennem din morgenrutine og prøver at finde ud af, hvad der sker i verden i sport og i medierne, så kommer du til denne avis, som gerne vil skrive dårligt om folk i tv'et.

- Så finder jeg ud af, at jeg er i et skænderi med dig, Jamie. Det er ikke rigtigt. Jeg kan rigtig godt lide dig, siger Schmeichel.

Carragher bryder ind.

- Nej, nej, nej. Lyt. Hvis du ikke er fornærmet, vil jeg undskylde, siger han og skynder sig op til skærmen, hvor Schmeichel er på.

Her giver han Schmeichel et virtuelt kram i en kærlighedsforening, der får hele studiet, hvor tidligere Manchester City-spiller Micah Richards og Belgiens landstræner Roberto Martínez sidder sammen med CBS Sports' vært, til at bryde sammen af grin.

Se også: Brutal Schmeichel: Du er ikke god nok!

Monsterlønninger - de er Danmarks bedst betalte

FCKs transfersommer: Lurer Ståle på Sisto?