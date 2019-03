Smadrer giganten: Liverpool videre med Mané(r)

Liverpool er klar til Champions League-kvartfinalen efter en flot 3-1-sejr over Bayern München. Især Sadio Mané strålede for englænderne

Èn af de aftener. En af de europæiske aftener.

Sådan betegner Liverpool og klubbens fans selv de stunder i klubbens historier, hvor alt spiller på den største europæiske scene. Og det gjorde det endnu engang denne aften.

Det var måske ikke en af de smukkeste sejre, men effektivt og imponerende var det nu alligevel.

For med 3-1-sejren i München er englænderne klar til Champions League-kvartfinalen. En ganske flot bedrift, efter at det første opgør sluttede 0-0 i Liverpool.



Magisk Mané

Det var Sadio Mané, der i den grad var manden, Liverpool kunne regne med mod Bayern.

Efter en lille halv time strålede Liverpools offensive profil Sadio Mané, mens Bayerns tyske keeper Manuel Neuer tog sig en blunder af de bemærkelsesværdige.

Sendt af sted i dybden vendte Mané sig køligt og elegant rundt og snørede Bayerns keeper Manuel Neuer, da han chippede bolden flot ind til Liverpool-føring.

Det var nydeligt, det må siges, men Neuer lignede bestemt ikke den bedste udgave af sig selv i situationen. Langt fra.

Bayern München kom tilbage kort før pausen, da Joel Matip rettede et Bayern-indlæg ind i eget net. Målet kom efter en periode, hvor Liverpool havde været i førersædet. Hvor man fornemmede, at de kunne give hjemmeholdet dødsstødet.

Men koncentrationen glippede et kort sekund for englænderne, og så stod de der igen. Tyskerne. Men det blev de ikke ved med.



Bomstærk general

For først var det Virgil van Dijk, Liverpools bomstærke forsvarsgeneral, der headede Liverpool endegyldigt videre med sit 2-1-mål.

Sammen med Joel Matip pakkede han desuden Bayerns stjerneangriber Robert Lewandowski fuldstændigt sammen, og så skadede det bestemt heller ikke, at Mané satte tyk streg under sin overlegne indsats med endnu et hovedstødsmål.

3-1-sejren var helt på sin plads.

Der trækkes lod til Champions League-kvartfinalerne på fredag.

