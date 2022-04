Snæver sejr piner City-profiler: Vi burde have lukket den

Manchester City hentede tirsdag en snæver sejr på et enkelt mål over Real Madrid i den første af to semifinaler i Champions League.

På hjemmebane vandt City med 4-3 efter tre tomålsføringer på 2-0, 3-1 og 4-2 undervejs.

Efter kampen piner det målscoreren til 3-1, Phil Foden, at englænderne ikke fik afgjort duellen før næste uges returkamp i Spaniens hovedstad.

- Spillet bølgede fra den ene ende af banen til den anden. Vi havde chancerne til at give dem dødsstødet, og i de her kampe er man nødt til at udnytte de chancer, siger Phil Foden ifølge uefa.com til BT Sport.

- For tilskuerne var det en fed fodboldkamp. Vi ved, at vi ikke må forære dem bolden i bestemte områder, for så ville de straffe os. Så vi har helt sikkert noget at arbejde med, siger han.

Holdkammeraten Bernardo Silva, der med et kvarter tilbage scorede til 4-2, hæfter sig især ved Citys blændende start på opgøret med to mål inden for de første ti minutter.

- Vi var virkelig gode i de første 20 minutter, når man ser på, hvordan vi pressede og kontrollede kampen.

- Desværre lykkedes det os ikke at udnytte de tomålsføringer, vi havde undervejs. Sådan er det i Champions League, hvor man møder de bedste hold, siger Silva.

- Vi vandt trods alt det første opgør. Vores fans skal være stolte af os og vores arbejde. Vi kunne have fået mere ud af vores chancer, men det var en meget god kamp fra vores side, lyder det videre.

Som så ofte før kom Real Madrid-angriberen Karim Benzema til at spille en hovedrolle. Franskmanden reducerede to gange undervejs, og han vil have det spanske storhold videre til finalen.

- Det er aldrig godt at tabe, for vi er virkelig glade for at spille i Champions League.

- Det vigtigste er, at vi aldrig giver op. Vi kæmper til det sidste. Nu skal vi spille på Bernabeu, og vi får brug for vores fans som aldrig før. Vi skal skabe noget magisk - vi skal vinde, siger Benzema ifølge uefa.com til Movistar.

Returkampen spilles i Spaniens hovedstad på onsdag i næste uge. I den anden semifinale står Liverpool over for Villarreal.