Snydt efter ti sekunder

10 sekunder.

Så længe skulle der gå af anden halvleg, inden 23-årige Federico Chiesa sendte Juventus på sejrskurs i Champions League-opgøret mod Chelsea onsdag aften.

Målet endte med at blive kampens eneste. Det betyder, at Juventus efter to kampe indtager gruppens førsteplads med maksimum point. Chelsea har tre point efter to kampe, hvilket er nok til en andenplads.

Trods nederlaget syntes Chelsea ikke skræmt af rollen som udebanehold i opgøret mod Juventus.

Men trods massiv spilkontrol i begyndelsen af kampen var det Juventus, der kom tættest på at tage en føring ved et kontraangreb til Federico Chiesa. Hans afslutning strøg dog tæt forbi opstanderen.

Chelsea fortsatte med at sidde på spillet, mens Juventus sad på lur og ventede på fejl fra gæsterne, der kunne blive til omstillingerne.

Men de største chancer udeblev, og det samme gjorde målene i de første 45 minutter.

Juventus skulle dog ikke bruge mange sekunder af anden halvleg til at komme på tavlen. Samme Chiesa var på spil, da han efter få sekunder blev stukket i dybden af hans navnebror og holdkammerat Federico Bernardeschi

Med en velplaceret afslutning tæt på den forreste stolpe sendte den unge italiener bolden ind bag ved Chelsea-målmand Edouard Mendy.

I den efterfølgende periode var Chelsea igen spildominerende, og det virkede kun som en spørgsmål om tiden, inden den engelske klub skulle få hul på målbylden mod et afventende og lavtstående Juventus-hold.

Men Chelsea, der havde danske Andreas Christensen i startopstillingen, kunne ikke finde vej til nettet.

I gruppens anden kamp mellem danskerklubben Malmö FF og Zenit Sankt Petersborg, der blev spillet tidligere onsdag aften, vandt den russiske klub med hele 4-0.

Malmös chancer blev forværret, efter at Zenit først bragte sig på 2-0 i anden halvleg, hvorefter den svenske klub med danske Jon Dahl Tomasson i spidsen blev ramt af et rødt kort.

Malmö indtager gruppens sidsteplads, mens Zenit har tre point ligesom Chelsea på andenpladsen.