Spanske medier amok: 'Den største aften nogensinde'

I TV-studiet var Preben Elkjær næsten mundlam. Og det siger ikke så lidt.

Hvad han og resten af en ellers forvænt fodbold-verden havde set fra Madrid tidligere onsdag aften var voldsomt.

Ikke at Real Madrids comeback mod Manchester City i sig selv var historisk eller unikt, eller hvad man ellers kan klaske på af udtryk. To mål i de døende minutter er trods alt ikke noget nyt.

Men måden...og at det var tredje runde i træk mod en meget stærk modstander...Elkjær var som så mange andre næsten i chok.

- Det er jo uhørt, at man kan spille så meget dårligere end modstanderne og være så meget bagud stort set hver gang, og så alligevel vende det på ren psyke og vilje, sagde den danske legende i TV3+-studiet.

Uforklarlig, utrolig, det største

Og med det mente han selvfølgelig de samlede sejre over først Paris Saint-Germain i 1/8-finalen, derpå Chelsea i kvartfinalen og nu Manchester City i semifinalen.

I Spanien er de næppe færdige med at fyre konfettirør af, når disse linjer læses. Skribenterne på Marca, der følger Real Madrid helt ind i brusebadet, er kommet sent i seng i nat og kalder sejren for den største på Bernabéu. Nogensinde.

Med tanke på den historie, den klub er i besiddelse af, er det store ord. Men:

- Hvis PSG allerede var uforklarlig, hvis Chelsea allerede var utrolig, var i går aftes ganske enkelt den største aften på det stadion.

- Uden at forklejne 1980'ernes comebacks i UEFA Cup'en (se nedenfor) og uden at underminere de senere års europæiske aftener. Men det vi så i aftes på La Castellana er uden fortilfælde i historien. For højden på overliggeren, for tidspunktet, for prisen, for modstanderen, for alting, skriver Marca.

'Måske af en anden verden?'

Og avisen fortsætter:

- Da Rodrygo udlignede, gik en spasme gennem rygradden på Real Madrid. Og ja...? Den samme følelse må have ramt City-spillerne, der begyndte at se skygger, spøgelser og hekse.

Kollegaerne ovre på AS er oppe i nogenlunde samme gear:

- Ingen kan overleve Bernabéus destruktive kræfter. Måske fordi det er af en anden verden.

- Der sker et eller andet på det her stadion, kom det fra Emilio Butragueño efter kampen.

Det er svært at være uenig med ham i.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Midtfirsernes utrolige comebacks

I 1985 og 1986 vandt Real Madrid UEFA Cup'en efter nogle remontadas, der stadig kan få garvede Real Madrid-fans til at vågne med sved på panden

1984/85:

2. runde mod Rijeka fra Jugoslavien: Real taber 3-1 på udebane og vinder hjemme 3-0 efter to scoringer i kampens slutning.

1/8-finale mod Anderlecht fra Belgien: Real taber 3-0 i Bruxelles og vinder hjemme hele 6-1 over belgierne med fire danskere på holdet. Emilio Butragueño scorer i øvrigt hattrick...

Semifinale mod Inter fra Italien: Real taber 2-0 i Milano og vinder hjemme 3-0.

1985/86: