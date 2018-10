Spiller købte 27 CL-billetter til familie og venner: Så kom skuffelsen

Oleksandr Zinchenko var med på pressemødet forud for kampen mod hans tidligere klub, Shakhtar Donetsk. Den kamp så han frem til, og han købte derfor 27 billetter til familie og venner, men han kom slet ikke med i truppen

Den 21-årige City-spiller Oleksandr Zinchenko tilbragte fem år på ungdomsakademiet i Shakhtar Donetsk.

Da de to hold så mødte hinanden i Champions League-gruppespillet, trak den unge ukrainer en masse opmærksomhed, da det jo forståeligt nok var et vigtigt opgør for ham, som ovenikøbet skulle spilles i hans hjemland.

Zinchenko stillede sammen med Citys træner, Pep Guardiola, op til pressemødet forud for kampen, hvor der også blev lagt stor fokus på hans følelser omkring opgøret.

Når man oplever vigtige ting i livet, så vil man ofte gerne dele det med sin familie og venner, og her er Zinchenko ingen undtagelse.

Derfor købte han 27 billetter til kampen, som blev fordelt mellem de personer, som betyder mest for ham, da de jo naturligvis alle skulle se ham spille.

Der var bare lige et problem.

Zinchenko blev slet ikke udtaget til truppen, som skulle møde Shakhtar Donetsk.

Han var altså rejst med City hele vejen hjem til Ukraine, hvor de skulle møde hans barndomsklub, og så endte han med slet ikke at spille kampen.

Pep Guardiola indrømmede efter kampen, at det var en svær beslutning at udelade Zinchenko fra truppen, specielt fordi han vidste, at spillerens familie og venner var mødt op.

Generelt er det ikke blevet til meget spilletid i denne sæson for den unge ukrainer, som kun er startet inde i to kampe.

Sidste sæson fik han en del mere spilletid, da den nyindkøbte venstreback Benjamin Mendy måtte sidde ude med en skade.

Selvom Zinchenko ikke normalt er venstreback, så udfyldte han alligevel pladsen fint for den manglende franskmand, da han fik chancen.

Denne sommer var han rygtet til de nyligt oprykkede Wolverhampton, men han valgte at blive og kæmpe om spilletid i City.

Om det var den rigtige beslutning, må tiden vise, men i øjeblikket får han ikke mange minutter på banen.

