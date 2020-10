Spiller sit livs kamp - far begraves

IKAST (Ekstra Bladet): - Det havde jeg ikke tænkt på sådan.

Frank Onyeka slår blikket lidt forlegent ned, fører hånden op til munden og gentager.

- Det havde jeg slet ikke tænkt på.

Gennem flere år har Frank Onyeka med beundring kigget mod Anfield og set Jürgen Klopp skabe det storhold, som tidligere på året vandt det førte mesterskab til Liverpool i 30 år.

Tirsdag aften løber han selv ind på det famøse græstæppe og kan skæve ned mod bannerne på den covid-tømte fantribune, The Kop.

Onyeka drømmer om at spille for Jürgen Klopp i Liverpool. Foto: Michael Steele/Ritzau Scanpix

Godt nok iført FC Midtjyllands Champions League-trøje, men trods alt et vidnesbyrd om en karriere, der er godt på vej. For bare to uger siden fik han debut for Nigerias landshold.

- Min drøm er at spille i Premier League for Liverpool. Jürgen Klopp har udviklet holdet så utroligt meget. De spiller med tempo, og jeg ser stilen der som perfekt, til det jeg kan, sagde han til Ekstra Bladet for fire måneder siden.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Hvad betyder Champions League-gruppespillet for FC Midtjyllands efterår i Superligaen? Klaus Egelund kommer med dommen. Billeder/Produktion: Ritzau Scanpix/Maya Westander

Nu får han mulighed for at bevise sig direkte overfor Jürgen Klopp i en kamp, hvor følelserne bliver testet for alvor.

Hans far, Jerry Onyeka, døde uventet i sidste måned… Begravelsen? Den finder sted i dag!

- Det bliver den 27. oktober, kommer det henkastet fra Frank Onyeka i samtalen med Ekstra Bladet, som finder sted dagen efter kampen mod Atalanta.

- 27. oktober? Det er tirsdag. Den dag du møder Liverpool?

- Det havde jeg ikke tænkt på sådan.

Nok at tænke på for Frank Onyeka. Foto: Ernst van Norde

Frank Onyekas eftertænksomme øjne siger alt det, som munden ikke gør, om at være tusinder af kilometer hjemmefra uden mulighed for at sige det sidste farvel.

- Det var altid min far der støttede min drøm om at spille fodbold. Min mor accepterede det med tiden, men han var der altid, og han ville have været så stolt over at opleve det her, fortæller Frank Onyeka, der har aftalt, at familien sender ham små videoklip fra begravelsen.

- Han fik et hjerteanfald for et par år siden, men han var kommet over det. Så fik han i løbet af året problemer med at ilte blodet godt nok, og til sidst blev det så slemt, at han ikke overlevede det, fortæller FC Midtjylland-spilleren åbenhjertigt.

Lægerne i Nigeria har ikke været i stand til at diagnosticere, hvilken sygdom der var årsagen til dødsfaldet.

- Det har været hårdt at være så langt væk, men heldigvis kan jeg være i kontakt med min familie over telefonen, så det er da noget, siger Frank Onyeka.

FC Midtjylland skal rejse sig på et af verdens største arenaer efter lussingen mod Atalanta. Foto: Jens Dresling

Det er en barsk kontrast, som Frank Onyeka skal forholde sig til netop som hans store drøm nærmer sig virkelighed.

Champions League og landsholdsdebut inden for to uger.

- Jeg fik en sms fra landstræneren om, at han holdt øje med mig, så jeg var meget nervøs, da han udnævnte sin seneste trup. Det var overvældende at se mit navn der, sagde Frank Onyeka, der fik hjælp af sin tidligere holdkammerat, Paul Onuachu, til at finde sin plads i truppen.

I aften gælder så opgøret mod Liverpool, hvor den navnkundige Bill Shankley i sin tid konstaterede: ’Mange regner fodbold for at dreje sig om liv eller død. Denne indstilling skuffer mig meget. Jeg kan forsikre jer om, at det er meget vigtigere end det!’

***

Forventede startopstillinger

Liverpool (4-3-3): Allison Becker – Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Fabinho, Andy Robertson – James Milner, Jordan Henderson, Gini Wijnaldum – Mohamed Salah, Robert Firmino, Sadio Mané

FC Midtjylland (4-3-3): Mikkel Andersen – Joel Andersson, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz, Paulinho – Jens-Lys Cajuste, Frank Onyeka, Evander - Anders Dreyer, Sory Kaba, Pione Sisto.

Kampen starter kl. 21 og kan ses på 3+