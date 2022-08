Sprudlende Falk: - Det er pisseirriterende!

Rasmus Falk ærgrer sig over Trabzonspors heldige reducering, der betyder, at alt stadig er helt åbent før returkampen i Tyrkiet

Rasmus Falk var overordnet set glad. Tilfreds.

Med en 2-1-sejr over Trabzonspor i Parken tirsdag aften er FC København nu kun 90 gode minutter fra at have kvalificeret sig til Champions League-gruppespillet.

Men i et opgør, hvor hjemmeholdet nærmest ikke gav en chance væk, ærgrer FCK-profilen sig noget så gevaldigt over, at et afrettet skud endte i FCK-målet på et tidspunkt, hvor de danske mestre så ud til at kunne hive et 2-0-resultat i land.

- Det er pisseirriterende. Men det er et eller andet sted det, vi er forberedt godt på i dag. At der sker nogle ting i fodbold. De får et heldigt mål, men så handler det om at spille færdig og sige: 'Okay. 2-0 havde været bedre, men nu har vi 2-1, og så spiller vi ud fra det', siger han til den danske presse.

Rasmus Falk (th.) spillede en stor kamp for FC København, da de tirsdag leverede i Parken. Foto: Lars Poulsen

Derfor er han også meget tilfreds med den reaktion og det udtryk, som FC København havde efter reduceringen, som Anastasios Bakasetas blev noteret for, efter at bolden ramte David Khocholavas fod på vej ind.

- Det er nok det, jeg er allermest glad for i dag. At vi stadig ikke giver chancer væk, efter at de får scoret til 2-1, siger Falk, der selv spillede en stor kamp.

Den finurlige fynbo var især tilfreds med den måde, som københavnerne rejste sig på efter det forfærdelige nederlag i fredags på samme græs mod Randers.

- Det er det, fodbold handler om. Vi kan ikke gøre noget ved det, der skete, sidst vi spillede en fodboldkamp, men vi kan gøre noget ved det i dag, og det gjorde vi. Jeg er stolt af holdet og det, vi sætter sammen her i Parken.

- Vi ser gode ud, vi ser farlige ud. Specielt i starten. Vi ser lidt for trætte ud til sidst, men vi ser rigtig farlige ud på omstillinger, når vi får sat noget rigtigt sammen, og når de rigtige spillere kommer på bolden fremme på banen, så skaber vi ting.

Fredag er det igen Superliga-tid for FC København, når de gæster Lyngby, inden turen går til Trabzon ved Sortehavet.

Det afgørende slag om at nå Champions League-gruppespillet spilles onsdag klokken 21.00.

