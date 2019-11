Spurs-stjerne rejste sig: Jeg er stolt af ham!

Tottenham kom et stort skridt nærmere ottendedelsfinalerne i Champions League, da det onsdag blev til udesejr på hele 4-0 over Røde Stjerne, som er London-klubbens nærmeste konkurrent til andenpladsen i gruppe B.

Trods de klare sejrscifre var Tottenham i problemer undervejs, og Røde Stjerne burde først have bragt sig foran og siden udlignet.

Men da kampen var ved at runde en time, satte Son Heung-min tingene på plads med to mål inden for tre minutter. Det skete bare tre dage efter, at han helt knust fik rødt for at medvirke til, at en Everton-spiller brækkede anklen.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino roser sydkoreanerens karakter.

- Jeg er tilfreds med sejren og de tre point. Det var en god kamp. Son beviste, at han er mentalt stærk, og jeg er stolt af ham i aften siger Mauricio Pochettino til britiske BT Sport ifølge uefa.com.

- Vi er meget tilfredse med præstationen. Det er et svært sted at spille, og hverken Liverpool eller Napoli kunne vinde her i sidste sæson. Nu skal vi have tre point mere i næste runde, så vi er videre, tilføjer han.

Son Heung-min italesatte ikke sin egen indsats, men valgte at tale om holdets i stedet.

- Det er så vigtigt at vinde denne kamp. Særligt mod et hold, der er ubesejret hjemme.

- Fra starten spillede vi virkelig godt, og vi fik målet inden pausen. Det er vitalt for vores selvtillid inden de næste kampe, siger Son Heung-min.

Bayern er videre fra gruppen med 12 point, mens Tottenham følger efter med syv. Røde Stjerne har tre.