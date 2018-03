Stakkels 'AC': Magiske Messi skrev historie

Andreas Christensen er færdig i Champions League. Men hverken den danske landsholdsspiller eller Chelsea skal skamme sig. For det var spillets største, der sendte dem ud af klubfodboldens kongeturnering.

Efter 1-1 på Stamford Bridge for nogle uger siden tog Lionel Messi sagen i egne fødder i Catalonien. Han scorede med højre, han scorede med venstre og lagde såmænd også op til et mål, da FC Barcelona vandt 3-0 over englænderne.

Lionel Messi rundede selv endnu en fornem milepæl i opgøret. Den argentinske troldmand er nu oppe på 100 scoringer i Champions League og har kun Cristiano Ronaldo foran sig på den liste.

’God Save The King’ stod der på det enorme banner, som FC Barcelona-tilhængerne rullede ud på Camp Nou kort før kampstart.

Det er nærmest overflødigt at fortælle, hvem der var afbilledet med højre arm i vejret i jubel. Det var naturligvis ham, der bare to minutter inde i opgøret mod Chelsea fik Camp Nou til at brøle begejstret. Lionel Messi. Hvem ellers.

Banneret fortalte alt. Messi er kongen i Barcelona. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix

Chelsea-målmand Courtois fik ikke samlet benene hurtigt nok, og fra en spids vinkel bragte den argentinske superstjerne FC Barcelona foran 1-0.

Det var 99. gang, at han scorede i Champions League, men det var ikke kun som målscorer, at han udmærkede sig. For efter en ellers ganske fin Chelsea-periode slog Barça til igen midt i 1. halvleg.

Messi snuppede midt på banen bolden fra Barcelona-drengen Cesc Fàbregas. Han sprang over Andreas Christensens glidende tackling og løb fra Azpilicueta, inden han med en perfekt aflevering spillede Ousmane Dembélé fri i feltet.

Den franske angriber tordnede bolden ind bag Courtois, og Barcelona tæt på kvartfinalen. London-klubben skabte pænt med chancer, og Marcos Alonsos frispark kyssede stolpen kort før pausen.

100 mål i Champions League. Messi jubler over sin historiske bedrift. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix

Men de engelske mestre manglede som i det første opgør både held og dygtighed. De skal have ros for at blive ved og på mange områder spille en fornuftig kamp, men forskellen hed Lionel Messi.

Efter godt en times spil strøg han igen igennem, og hamrede – igen! – bolden mellem benene på store Courtois i Chelsea-målet. Det var 100. gang, at han ramte plet på en Champions League-aften, og flere er uden tvivl på vej.

Otte kampe på stribe havde Chelsea ellers forhindret FC Barcelona i at besejre dem, men denne gang kunne de ikke stoppe Kong Messi.

Se også: City og United i transfer-krig: CL-stjerne på vej til Manchester

Se også: Suveræne Bayern: Cruisede i CL-kvartfinalen