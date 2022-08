Stikker til pressen: - Håber, jeg er her en uge mere

Jess Thorup kunne efter onsdagens triumf ikke dy sig for at drille pressen, efter han har lagt øre til kritiske spørgsmål om hans jobsikkerhed i FC København

Et dansk mesterskab og nu også en kvalifikation til Champions League.

FC Københavns cheftræner, Jess Thorup, fik ikke den bedste start på Superligaen med flere skuffende præstationer, men nu er billedet pludselig et helt andet.

Med onsdagens 0-0-resultat over Trabzonspor sikrede han nemlig klubben den første billet til verdens største klubturnering i seks år.

Det kommer kun små to uger efter 1-3-nederlaget til Randers FC i Parken, hvor flere fans efterfølgende råbte 'Thorup raus, Thorup raus.'

Derfor kunne han da heller ikke lade være med at sende en lille stikpille afsted til pressen, efter han tirsdag forud for opgøret mod Trabzonspor af Ekstra Bladet blev spurgt, om han følte, at hans job var på spil.

- Jeg kan forstå på det spørgsmål, du også stillede i går, at der var tvivl om min position. Så jeg håber, at jeg i det mindste har én uge mere nu efter at have vundet den her kamp, lød det lettere sarkastisk fra cheftræneren på pressemødet efter kampen.

Derefter satte han så ord på den store betydning, som et Champions League-gruppespil har for FC København, der konstant er under pres, og hvor kritikken falder, så snart der ikke bliver præsteret.

- Det (kvalifikationen, red.) var rigtig vigtigt for det her projekt. Der var ikke mange, der dengang troede på, at vi kunne vinde ligaen, og det gjorde vi.

- Så begyndte folk at tvivle på, om vi kunne være en del af Europas bedste klubturnering, og vi gjorde det igen i dag. Så nu er vi det samme sted som de bedste klubber i verden med et gruppespil i Champions League.

- Jeg er så stolt af det, spillerne gjorde i dag. Det var en stor bedrift for FC København og for dansk fodbold.

Torsdag aften finder Jess Thorup og co. så ud af, hvem de skal møde i Champions League-gruppespillet, når der trækkes lod i Istanbul.

