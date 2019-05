Stjerne til Dolberg og Eriksen: Vis nu følelser

Efter ophold i både FC Midtjylland og Esbjerg burde Rafael van der Vaart vel have et vist kendskab til dansk mentalitet.

Alligevel er den tidligere stjerne i Ajax, Real Madrid, Tottenham og Hamburger SV paf over det han ser – eller navnlig ikke ser – hos de danske fodboldstjerner, Christian Eriksen og Kasper Dolberg.

Fælles for dem er ifølge hollænderen, at de forsømmer at vise følelser, når de er i kamp, og det savner han, siger han i et interview med danske TV3 Sport.

- Eriksen er den bedste spiller hos Tottenham. Han kan skyde med begge ben og har et stort overblik. Han kan score og lægge op til andre. Han har hele pakken.

- Men jeg ville gerne se lidt mere udtryk i hans ansigt. Jeg vil gerne se, om han vinder eller taber eller er ved at sparke til nogen, siger Rafael van der Vaart, der især havde undret sig under den første semifinale mod Ajax.

- De spiller foran 60.000 tilskuere om en plads i Champions League-finalen. I sådan en situation vil jeg gerne se signalere: ’Giv mig bolden. Jeg tager kontrollen’. Det er lidt uforståeligt, at det ikke sker.

Af samme grund mener hollænderen ikke, at Eriksen skal tage til Real Madrid. Ego’et er ikke stort nok.

- Se Bale. Han er for flink, mens en Ronaldo siger: ’Jeg er den bedste. Giv mig bolden’. I den klub skal du skyde brystet frem.

Kasper Dolberg har nærmest gjort en dyd ud af at være udtryksløs, når han har scoret. Foto: Jens Dresling

Med unge Kasper Dolberg er det endnu værre, mener van der Vaart i interview'et med TV3 Sport.

- Han kan score sit livs mål og samtidig ligne en, der glæder sig til, at det hele er overstået. Det er fedt at smile, gutter. Smil, lyder opfordringen.

Han mener i øvrigt, at Dolberg har potentiale til at være en af verdens bedste angribere i sin aldersgruppe, men at danskeren savner selvtillid, efter at Ajax har købt veteranen Klaes Jan Huntelaar som førsteangriber.

Dolberg skal ingen steder men kæmpe sig tilbage på holdet, lyder hans råd, før de to danskere tørner sammen i aftenens semifinale.

