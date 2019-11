Stjernen afslører: Skulle forføres af topmodeller

Den tidligere Arsenal-spiller Pascal Cygan hævder, at Lokomotiv Moskva forsøgte at lokke ham og holdkammeraterne i fedtefadet før et Champions League-opgør

En honningfælde før et Champions League-brag.

Det er det billede, som den tidligere Arsenal-spiller Pascal Cygan tegner af optakten til opgøret tilbage i 2003, hvor Arsenal skulle møde Lokomotiv Moskva i gruppespillet af den fornemmeste klubturnering.

Den franske forsvarsspiller fortæller, at Arsenal-flokken pludselig blev mødt af et markant syn.

- Da vi ankom til hotellet i Moskva, sad der ti russiske topmodeller og ventede på os, siger han til lokalavisen La Voix du Nord, der holder til i Lille, hvor Cygan fik noget af sin fodboldopdragelse.

- De sad foran baren. Vi fik senere at vide, at de havde været der for at trætte os i løbet af natten før kampen.

- Vi tabte ikke, og så vidt jeg husker var ingen af vores spillere dumme nok til at falde i fælden.

- Det var vist fint nok på det tidspunkt. Der var tit historier i aviserne om spillernes privatliv.

Cygan husker rigtigt, for Arsenal tabte nemlig ikke i den russiske hovedstad, men det blev dog 0-0, hvilket satte englænderne under et gevaldigt pres i gruppen. Det var nemlig det eneste point, The Gunners tiltuskede sig i gruppens første tre kampe.

Alligevel kom de videre som tophold, mens Lokomotiv Moskva kom med på andenpladsen.

Den nu 45-årige Cygan indtog mest en rolle som reserve, men var dog en del af den berømte gruppe 'The ‘Invincibles', der gik gennem Premier Leagues 2003/2004-sæson uden at tabe.

