Stjernens utrolige sammentræf

Franske Nicolas Anelka har spillet for de fire klubber, der har nået semifinalen i denne sæsons udgave af Champions League

Uanset hvem der vinder Champions League i denne sæson, vil Nicolas Anelka kunne sige 'der har jeg også spillet…'

Den tidligere franske topangriber var vidt omkring i sin karriere og må have svært ved at vælge, hvem han skal holde med, når returkampene i Champions Leagues semifinaler afvikles tirsdag og onsdag.

For Nicolas Anelka nåede at spille hos samtlige fire semifinale-hold: Chelsea, Real Madrid, Manchester City og Paris Saint-Germain.

Det er noget af en bedrift, og han formåede også selv at vinde den fornemmeste europæiske klubturnering.

Dog kun med Real Madrid i 2000.

Foto: Francois Mori/AP/Ritzau Scanpix, Sergio Pérez/Ritzau Scanpix, Alastair Grant/AP/Ritzau Scanpix og Jon Super/AP

42-årige Anelka startede sin karriere i Paris Saint-Germain, inden han som teenager tog springet til Arsenal.

Han skiftede siden til Real Madrid, inden han efter Champions League-triumfen i 2000 skiftede tilbage til den franske hovedstad.

Han var i Manchester City fra 2002-2005 og Chelsea fra 2009 til 2011.

Han var med to scoringer med til at sende FCK ud af Champions League i 2011, men var skiftet væk fra London-klubben, et halvt år inden de vandt turneringen i 2012.

Ud over de nævnte klubber var den noget kontroversielle franske landsholdsangriber i Liverpool, Fenerbahce, Bolton, Shanghai Shenhua, Juventus, West Bromwich Albion og Maumbai City.