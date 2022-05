Stjernens vilde forudsigelse

Hvis troldmandsskolen Hogwarts fra Harry Potter-universet får brug for en ny lærer i spådom, kan de bare ringe - eller hvad troldmænd nu end gør - til Rio Ferdinand.

Den engelske Manchester United-legende formåede nemlig yderst præcist at forudsige udfaldet af Champions League-finalen mellem Real Madrid og Liverpool.

Det skete i en video på Twitter i fredags, altså dagen før finalen.

Her fik Ferdinand muligheden for at vælge en hvid Playstation-controller, hvis han havde Real Madrid som favoritter eller en rød for Liverpool.

- Jeg går med Real Madrid, afslørede han og greb den hvide controller.

Og så kom Ferdinands endnu mere imponerende forudsigelse.

- Jeg tror, Thibaut Courtois skal spille godt for, at Real Madrid vinder. Jeg tror, han bliver den afgørende faktor. Han holder Liverpool fra at score, han holder buret rent, Real Madrid scorer, og Courtois bliver kampens spiller.

Artiklen fortsætter under tweetet...

Alt, hvad Rio Ferdinand sagde, gik i opfyldelse i finalen dagen efter. Courtois spillede nemlig en af sit livs bedste kampe i Real Madrids Champions League-triumf.

Efterfølgende kunne Ferdinand ikke dy sig for at prale lidt - også på Twitter.

- Jeg kaldte den...., skrev han i timerne efter finalen.

Artiklen fortsætter under tweetet...

Måske Rio Ferdinand er i familie med den berømte blæksprutte Paul, som nogen måske kan huske for de utrolige forudsigelser tilbage ved VM 2010.