Stjerner måber over chok-tackling

Idrissa Gueyes angreb på Ilkay Gündogan i onsdagens Champions League-semifinale havde nær fået tidligere City-stjerner til at falde ned af stolen

Det blev et godt billede på den udvikling – eller afvikling om man vil – Paris Saint-Germain gennemgik onsdag aften.

1-0-føringen efter et drøn af en 1. halvleg var blevet formøblet og vendt til 1-2 i løbet af syv minutter i 2. halvleg. Og så kom tacklingen efter 77 minutter.

Idrissa Gueye savede ganske enkelt Ilkay Gündogan midt over i ankelhøjde – bagfra. Tyskeren så den aldrig komme. Og det kunne være endt rigtig galt.

Mens Gueye fik læst og påskrevet af kampens dommer og det meste af Manchester City-truppen og efterfølgende forlod banen med karrierens andet røde kort, kom Gündogan på nærmest mirakuløs vis på benene og endte med at fuldføre kampen, selvom Guardiola ellers havde linet Fernandinho op ude på sidelinjen.

Selv den forstandige toptræner havde regnet med, at Gündogan var en færdig mand efter den omgang.

Idrissa Gueyes aften endte ikke godt. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Men tyskeren overlevede og havde sågar overskud til at smække en hilsen ud til sine fans på de sociale medier efter kampen, hvor han forsikrede, at han havde det fint – overfaldet til trods.

I et par forskellige tv-studier i Storbritannien havde flere tidligere stjernespillere svært ved at se meningen med tacklingen.

- Vi har netop set episoden igen, og det jeg så var virkelig slemt. En skammelig opførsel, udbrød Stuart Pearce i talkSPORTs studie.

Gündogan kunne dog også give igen. Her er det Neymar, der har fået sig en hilsen fra tyskeren. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

- Han kunne have brækket knægtens ankel. Det var en forfærdelig måde at tackle på bagfra, direkte ned i akillessenen. Den ankel kunne være smadret fuldstændig, sagde han forarget.

Den holdning var identisk med både Joe Harts og Owen Hargreaves’ i BT Sports studie.

- Det var da en forfærdelig tackling af Gueye. Den er ikke ondsindet men virkelig bare dårligt timet. Det er en slem én. Det var en let beslutning (det røde kort, red.), sagde Hargreaves, mens Hart kom med en god pointe:

- Det mest frustrerende ved det er, at den er fuldstændig unødvendig, sagde han chokeret.

- Det blev for følelsesladet for ham. Det endte helt galt her, og det er godt, det ikke endte så slemt, som de først frygtede.

Én ting er dog sikker: Idrissa Gueye kommer ikke i aktion til returkampen i Manchester næste uge.