Stjernetræf og Emir-penge: Her er din CL-finale

Hans-Dieter Flick takker sine spillere efter sejren i semifinalen. Men de har også meget at takke den ydmyge træner for. Foto: Miguel A. Lopes /AFP/Ritzau Scanpix

Tysk trænerdominans

I holdkortenes stjernevrimmel kan navnene på deres trænere ofte blegne, og sådan er det også med Hans-Dieter Flick og Thomas Tuchsel.

Ingen frakender dog de to tyskeres solide aktie i den fremgang, der i aften for første gang giver en af dem status som Champions League-vinder. Som det skete for deres landsmand, Jürgen Klopp, sidste år.

Og med Leipzigs 33-årige Julian Nagelsmann som semifinalist, har tyske trænere for alvor meldt sig ind i toppen af fodboldverdenen.

-Det viser, at vi uddanner dygtige trænere, som Bayern-formand Karl-Heinz Rummenigge forleden udtrykte det.

Pudsigt nok startede både Nagelsmann, Tuchel og Flick som trænere, fordi skader bremsede dem som aktive - den første allerede som teenager.

Mens Nagelsmann og Tuchel tidligt har ramt projektørlyset, er Hansi Flick mere ubemærket kommet snigende ind på den store scene som mangeårige assistent på landsholdet og i samme rolle hos Bayern indtil november.

Og den 55-årige kan i aften såmænd gå hen og vinde The Trebble med Bayern.

Det vil i så fald være et overdådigt bevis på tysk kvalitet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bayern-træner Hansi Flick så rigtigt, da han som noget af det første igen gav Thomas Müller en ledende rolle. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Bayerns ledestjerne

Han er hverken førsteangriber, anden angriber, wing eller offensiv midtbanespiller. Men han er godt nok vigtig, Thomas Müller, der selv beskriver sig som en spillertype, der trænger ind i de ledige rum på banens forreste tredjedel.

- Jeg kan lide at operere i rummet bag modstandernes midtbane. Det er der, jeg gør mest ondt på dem. Jeg er en rumindtrænger. Det handler om instinkt.

Det sidste har han luftet i mange år, det 30-årige hjemmeopdræt, der kom til klubben som 10-årig og som voksen har leveret 118 mål og 145 assists. Af de sidste kommer godt en tredjedel Robert Lewandowski til gode.

- Det er meget lettere, når Thomas er i nærheden. Vi komplimenterer hinanden godt. Så er der altid en spiller mere i feltet, han bevæger sig meget, og det giver mig mere plads, roser polakken.

Müller opererer med enkle bevægelser og præcise afleveringer, læser offsidelinjen godt og er en ret klinisk afslutter.

Men i denne sæson har han ikke mindst været en leder og nøglespiller for træner Hans-Dieter Flick, der pludselig måtte træde til i november. Under Niko Kovac var han pludselig i periferien, men Flick flyttede ham helt ind i centrum af sine planer, og siden har Müller været lokomotivet i en forrygende serie af sejr.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nu vil Neymar helt i mål med sine store ambitioner i PSG-trøjen. Foto: Manu Fernandez/AFP/Ritzau Scanpix

PSG’s ledestjerne

Få stjerner har været så hånligt omtalt som Neymar da Silva Santos Júnior.

For at rulle teatralsk og storlidende rundt på banen efter tacklinger, for at jagte pengene med skiftet til PSG og i samme moment forsøge at slippe ud af Messis skygge for at blive verdens bedste.

For selviscenesættelse og egotrip. For hele sit udtryk på som udenfor banen. I klub- som i landsholdstjeneste.

På det seneste er selv de største kritikere dog begyndt at æde deres ord i nyfunden respekt for en ny udgave af den brasilianske 10’er, som nu ser ud til at have afgjort med sig selv, at skal holdet hjælpe ham, så skal han hjælpe holdet.

- Jeg ser ham som ekstremt beslutsom på at bringe PSG til tops, sagde hans italienske holdkammerat, Marco Verratti, forleden til Gazzetta dello Sport.

-At have ham på holdet i denne både fysiske og mentale tilstand er en kæmpe bonus. Neymar gør sit yderste i både kamp og til træning og er et eksempel for os alle.

Den 28-årige stjerneangriber har selvfølgelig også mærket presset indefra. PSG gjorde ham til verdens dyreste i 2017 og forventer selvsagt, at han går forrest i den ambitiøse jagt på det største trofæ, og lykkes vil vi utvivlsomt se lettelsens tårer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Alphonso Davies giver baghjul til de fleste. Foto: AP/Matthias Schrader/Ritzau Scanpix

Raketten

Bayerns Kingsley Coman løber lige op med sin franske landsholdskammerat, PSG’s Kylian Mbappe, men i München bliver han oversprintet af Alphonso Davies, erkender han.

Coman satte sidste år ny Bundesliga-rekord siden målinger blev indført i 2011 med en topfart på 35,66 kilometer i timen. Siden er han dog blevet overhalet af den 19-årige canadier, der nu angiveligt er verdens fjerdehurtigste fodboldspiller.

Med 35,51 km/t bliver han i år kun overgået af Bruno Henrique fra Flamengo (38 km/t), Leicesters Çağlar Söyüncü (37,55) og Andy Delort fra Montpellier (36,80). De har dog stadig et stykke op til sprinteren Usain Bolts 44.72 km/t.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Thiago Silva forlader Paris Saint-Germain efter otte år, men brasilianeren håber at afslutte tiden i klubben med en Champions League-titel. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Sidste spark

Hvis Thiago Silva løfter pokalen søndag aften, vil der blive fældet tårer både på stadion og i cafeer fra Paris til Rio de Janeiro. Det vil nemlig være et særdeles emotionelt punktum for PSG-karrieren for den snart 36-årige, brasilianske forsvarskrumptap.

- Jeg håber, at jeg i min sidste kamp kan vinde den titel, som jeg kom efter i 2012, sagde han efter semifinalen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Begge klubber har butikker i Dohas nye, luksuriøse lufthavnsterminal. Foto: PR Foto

Qatar-finale

For Emiren af Qatar er finalesammensætningen opfyldelsen af hans vådeste fodbolddrøm. For ikke alene har han i årevis postet milliarder i PSG. Han har også snuppet en god bid af Bayern, både som sponsor og aktionær.

Statsejede Qatar Airways har siden 2011 været sponsor og hvert år fløjet sydtyskerne på træningslejre i golfen. Bayern-fans har ytret kritik af engagementet med ørkenstaten uden at få svar fra ledelsen.

Begge finaleklubber har i øvrig en fanshop i den nye lufthavn i Doha.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Finalefakta

Kampens spilles på Estádio da Luz i Lissabon. Her har Bayern gode minder fra 8-2 sejren over Barcelona forleden, og her er man ubesejret i ni kampe mod hjemmeholdet Benfica.

Til gengæld har man knap så gode minder med den italienske dommer Daniele Orsato, som fløjtede til sidste års 1-3 nederlag i ottendedelsfinalen i Liverpool. Klubberne får hver 35 pladser på det tilskuertomme stadion til fordeling blandt alle ansatte.

