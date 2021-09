Stopper verdens dyreste trio

Messi, Neymar og Mbappe pakket sammen af skotsk nomade, der kun har spillet 130 kampe – for 11 klubber

Det kan godt være, at Paris’ normalt dødbringende trio ’MNM’ hører til allerøverst på fodboldens stjernehimmel.

Men onsdag aften blev Messi, Neymar og Mbappe i den grad bremset af en skotsk nomade, der i starten af september blev handlet for en sum, der nogenlunde matcher stjernernes samlede månedsløn i den franske hovedstad.

Jack Hendry er navnet på forsvarsspilleren, der spillede blændende og var med til at pille PSG ned på jorden, da Club Brügges underdogs hjemme gik til de belgiske vafler og overraskende holdt 1-1 mod de galliske galacticos.

For mens Messi anslået får 5,6 mio kroner i ugeløn for besværet, høster Neymar 4,2 mio. kroner – mens Mbappe må nøjes med en ugentlig hyre på 2,7 mio. kroner.

26-årige Jack Hendry blev i starten af september hentet til Club Brügge fra Oostende for ca. 50 mio. kroner. Handlen blev sluttet så tæt på transfervinduets lukning, at han først dukkede sent op i landsholdslejren – og derfor kom han aldrig i aktion i 0-2 nederlaget til Danmark i Parken den 1. september.

Jack Hendry tilbragte hele opgøret på bænken, og det er en plads, han kender alt til fra en forbløffende karriere, der startede på Celtics akademi i Glasgow. Hendry var i første omgang knyttet til Celtic fra 2004 til 2011.

Derfra er turen i rækkefølge gået via følgende destinationer: Peterborough, Dundee United, Partick Thistle, Wigan Athletic, Shrewsbury, MK Dons, Dundee, Celtic, Melbourne City, Oostende og nu Club Brügge.

Nu kan det være, Paris overvejer at hente ham – hvis ejerne ikke synes, han er for billig…