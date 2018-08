Stor ændring i Champions League - kan bruges allerede i kvartfinaler

Et af de helt store samtaleemner ved sommerens VM-slutrunde i Rusland var uomtvisteligt indførelsen af det nye videosystem, som skal hjælpe dommerne med at træffe de rette beslutninger. Det såkaldte Video Assistant Referee (VAR).

I gruppespillet kastede dommerne om sig med straffespark efter at have været ude for at kigge på den lille monitor uden for banen. Til stor glæde for nogle, mens andre rasede over dommerens nye hjælper. Heriblandt danske fans, der fandt det voldsomt uretfærdigt, at både Peru og Australien fik tildelt straffespark efter videokig.

I knock out-fasen var situationerne knap så mange, og den generelle holdning på bagkant af VM var, at afviklingen trods alt blev mere retfærdig med VAR som en mulighed for dommerne.

Det mener de tilsyneladende også hos UEFA. Her overvejer man således at gøre brug af systemet i den kommende sæsons Champions League. Det skal dog først være fra kvartfinalerne i foråret, skriver engelske The Times.

Brugen af VAR kræver en del mandskab og en betydelig teknisk opsætning, og derfor vil det i første omgang være for stor en mundfuld at tage det i brug i gruppespillet, hvor der ofte vil være otte kampe samme aften. Ligesom flere af de mindre klubber i turneringen ikke er gearet til VAR.

Beslutningen bliver endeligt taget på et møde i UEFA's såkaldte eksekutivkomité i slutningen af denne måned, mener Mirror at vide.

Hidtil har det ellers været planen, at VAR først skulle i aktion i Europas største klubturnering fra sæsonen 2019/2020. I april sagde UEFA-præsident, Aleksander Ceferin, således:

- Realistisk set kan vi have det i Champions League i 2019/2020-sæsonen og ved europamesterskabet, sagde sloveneren med henvisning til EM i 2020.

Dengang var begrundelsen for de relativt lange udsigter, at systemet skal testes ordentligt, inden man bruger det i Champions League.

- Champions League er som en Ferrari eller Porsche. Du kan ikke køre den med det samme. Det kræver træning og tests. Alle må forstå, hvordan det fungerer, forklarede Aleksander Ceferin.

Noget tyder på, at FIFA's introduktion af VAR ved VM har været nok til at overbevise UEFA om, at tiden er moden til videohjælp i de europæiske turneringer.

Både Serie A og Bundesligaen benyttede VAR i sidste sæson, mens den spanske La Liga er hoppet med på vognen i denne sæson. Premier League venter fortsat, men det engelske fodboldforbund afprøver systemet i udvalgte pokalkampe, som de også gjorde i sidste sæson.

Sådan ser det ud, når dommeren får mulighed for at gense en episode, inden han tager en endelig beslutning. Foto: AP

