Stor hjælp til FCK

Foreløbig har sæsonstarten været rigtig god ved FC København.

De forsvarende danske mestre har som eneste hold maksimumpoint efter fem spillerunder i Superligaen, og på den europæiske scene er Løverne gået videre til 3. kvalifikationsturnering i Champions League, hvor de polske mestre fra Rakow Czestochowa venter.

Lørdag aften kom der så flere gode nyheder. Her lykkedes det nemlig AEK Athen med to mål i overtiden at få fravristet Dinamo Zagreb føringen i returopgøret i Champions Leagues 2. kvalifikationsrunde, og med 2-2 vandt grækerne dermed samlet 4-3 og slog kroaterne ud.

Et ganske vigtigt resultat for FC København, da Dinamo Zagreb var et af to hold, de danske mestre kunne overhale på UEFA's klubkoefficient for at stige i seedningslag.

Og det er altså nu sket.

Derfor vil FC København med avancement mod Rakow Czestochowa rykke fra fjerde til tredje seedningslag, når der 31. august bliver trukket lod til de otte grupper.

En kærkommen hjælp til FCK, hvis klubben kommer så langt. For dermed er der en på papiret svagere modstander i gruppen.

Og det skal understreges, at det er 'på papiret'. For selvom en klub ikke har spillet sig til en høj UEFA-koefficient, så kan den alligevel være ganske slagkraftig.

FC København er lige nu rangeret som nummer 41 på den liste og derunder findes flere storklubber, der allerede har indløst billet til gruppespillet. Heriblandt Newcastle, Real Sociedad, Union Berlin, Lens og Celtic.

Derfor er en seedning i tredje seedningslag ikke automatisk lig med en nem lodtrækning - men det er dog at foretrække over at være indplaceret i fjerde seedningslag.

Det hele kræver dog, at FC København samlet vinder over polske Rakow Czestochowa. Der er første opgør tirsdag 22. august i Polen, mens der er returkamp 30. august i Parken.