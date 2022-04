Stor spekulation: Klar tale om Andreas

Chelsea-manager Thomas Tuchel forlanger, at den danske landsholdsspiller Andreas Christensen er i stand til at abstrahere fra sine fremtidsovervejelser, når han går på banen for Chelsea.

Danskeren har kontraktudløb til sommer og er af mange medier meldt på vej til den spanske storklub FC Barcelona.

Men de spekulationer må ikke fylde noget, når danskeren onsdag ventes at starte inde i Champions League-kvartfinalen mod Real Madrid - ærkerivalen til hans måske kommende klub.

- Måske har han styr på sin fremtid, det ved jeg ikke, om han har. Men for mig er det vigtigste, og det har jeg også fortalt ham i vores samtaler, at så længe han spiller under mig, så forventer jeg, at han er 100 procent dedikeret. Jeg forventer intet mindre, siger Thomas Tuchel på et pressemøde.

Samtidig fortæller manageren også, at han ikke er bekymret for, om danskeren giver sig fuldt ud

- Nej, det har jeg ingen bekymringer om. Slet ikke.

- Jeg vil ikke spekulere i, hvor dedikeret han er nu, det fører kun til distraktion, siger Tuchel.

Der har tidligere været lange forhandlinger mellem Andreas Christensen og Chelsea om en kontraktforlængelse. Ikke overraskende mener Tuchel, at danskeren vil have bedst af at blive i London-klubben.

- Jeg har også tidligere sagt, at han er det helt rette sted, og at han burde fortsætte her i klubben for at blive den bedst mulige forsvarsspiller.

- I mine øjne må han ikke glemme, hvor han kommer fra, hvor han har fået sin fodbolduddannelse, og hvor hans hjem er. Han har brug for det miljø for at spille op til sit bedste. Men det er bare min mening, siger Tuchel.

Andreas Christensen skiftede til Chelsea fra Brøndbys ungdomsafdeling i sommeren 2012.

Selv om Tuchel altså mener, at det lange fodboldægteskab bør fortsætte, accepterer han, hvis den 25-årige dansker vælger at skifte klub.

- Man må ikke tage den slags personligt. Hvis han beslutter, at han vil spille et andet sted, så er det hans beslutning. Det må jeg have forståelse for, selv om jeg måske ikke er enig i, at det er den rigtige beslutning, siger Tuchel.

Tyskeren fortæller også på pressemødet, at det var taktiske årsager, at danskeren ikke spillede i lørdagens Chelsea-nederlag til Brentford.

Champions League-kvartfinalen mellem Chelsea og Real Madrid begynder onsdag klokken 21.

I weekenden chokerede Brentford og en storspillende Christian Eriksen ved at sejre med hele 4-1 på Stamford Bridge. Se danskerens kasse mod Chelsea her: