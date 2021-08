Stor triumf for Jon Dahl Tomasson

Jon Dahl Tomasson fejrede tirsdag en af sine største triumfer som Malmö FF-træner, da holdet på udebane besejrede Rangers FC med 2-1 trods et rødt kort i første halvleg.

Dermed vandt Tomassons tropper med samlet 4-2 over det skotske mesterhold og går videre til playoffrunden, hvor det venter to opgør mod bulgarske Ludogorest om en plads i gruppespillet.

Både stopperen Lasse Nielsen, midtbanespilleren Anders Christiansen og kantspilleren Søren Rieks var med i Tomassons startopstilling.

Første halvleg var ellers en regulær nedtur for Malmø.

Først bragte Rangers-stjernen Alfredo Morelos hjemmeholdet foran med 1-0 efter 19 minutter, og siden slap Rangers-keeper Allan McGregor med et gult kort for at tage med hænder uden for feltet, inden Malmös midtbanespiller Bonke Innocent fik sit andet gule kort lige inden pausen.

Trods undertallet svarede danskerklubben effektivt tilbage i anden halvleg. Først udlignede den kroatiske angriber Antonio-Mirko Colak til 1-1 efter 53 minutter efter et flot oplæg.

Og fem minutter senere sikrede 27-årige Colak også en flot 2-1-sejr til det svenske mesterhold efter et smart træk, der snød et par forsvarspillere.

Tirsdag var dog ikke en ren jubelaften for danskerne i Champions League-kvalifikationen.

Trods et massivt spilovertag vandt højrebacken Alexander Bah og Slavia Prag kun med 1-0 over Ferencváros, og dermed går det ungarske hold med en samlet 2-1-sejr videre til et playoffopgør mod Young Boys.

Bah og Slavia møder polske Legia Warszawa om en kamp i Europa Leagues gruppespil.

Sparta Prag uden den lægskadede venstreback Casper Højer Nielsen tabte 1-3 hos Monaco - og samlet 1-5 - og den tidligere AGF-backs nye klub skal derfor spille i Europa Leagues gruppespil i efteråret.

Rasmus Lauritsen spillede de første 25 minutter for Dinamo Zagreb, der slog Legia Warszawa på udebane og dermed gik videre med samlet 2-1. Det kroatiske mesterhold dyster mod Sheriff fra Moldova om en plads i gruppespillet.

Også FC Midtjylland var i aktion, som du kan læse lige her.