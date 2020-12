Stor uenighed om Solskjær: - En total heksejagt

Phil Neville og Ole Gunnar Solskjær spillede masser af kampe sammen for Manchester United, og englænderen viser sig fortsat som en loyal støtte.

Efter Manchester Uniteds 2-3-nederlag til RB Leipzig og exit fra Champions League er snakken om en fyring af Solskjær igen blusset op i de engelske medier, men det er helt skævt, mener Phil Neville, der er landstræner for Englands kvinder.

- Der er en frygtelig fortælling om, at når Manchester United taber en kamp, så er det en katastrofe.

- Det er ingen katastrofe i aften (tirsdag, red.), men det er skuffende. United vil være blandt de sidste 16, siger han og minder om, at klubben også kiksede under Alex Ferguson.

- Der er Manchester United-hold med bedre managere - som Sir Alex Ferguson - der er røget ud på det her tidspunkt. Det sker. Det har været sket.

Phil Neville er ikke enig i kritikken af Ole Gunnar Solskjær. Foto: Frank Augstein/Ritzau Scanpix

Værste statistik for en engelsk klub

The Guardian er en af de aviser, der er hårde ved Solskjær, og i en kommentar stiller Barney Ronay spørgsmålstegn ved hans evner som manager.

- Nu har han tabt seks af sine ti Champions League-kampe. Den værste statistik for en manager på et engelsk hold, selvom han står i spidsen for den tredjerigeste klub i verden.

- Er der nogen tegn på reel fremgang? United har spillerne nu - eller i hvert fald de fleste at spillerne. De burde være taktisk skarpe og presse hen mod det, som fodbold kan være på dette niveau. I Leipzig var de i stedet den passive partner, skriver kommentatoren.

Phil Neville spillede 378 kampe for Manchester United, og han mener at vide, at fyringssnakken primært foregår uden for klubben.

- Fortællingen inde fra klubben er meget, meget anderledes fra den udenfor, hvor det lader til, at der er en total heksejagt for at få denne her knægt ud af jobbet.

- Det er en besynderlig tid. Der er managere i Premier League, som er under United i ligaen, men som har fantastisk omdømme og ikke får den kritik, som Solskjær gør, siger Phil Neville.

Ole Gunnar Solskjær er igen bookmakernes favorit til at blive fyret. Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

Og her har Neville faktisk en pointe.

For selvom Manchester United svinger gevaldigt, så er man øjeblikkeligt nummer seks i Premier League med mulighed for at veksle den til en fjerdeplads, hvis den udsatte kamp mod Burnley vindes.

Alligevel er Solskjær igen de engelske bookmakeres favorit til at blive den næste manager, der fyres i Premier League. Den tvivlsomme ære tilfaldt ellers bundproppen Sheffield Uniteds Chris Wilder inden Manchester Uniteds Champions League-exit.

Med nederlaget til RB Leipzig står den i foråret på Europa League for Manchester United. Tredjepladsen i Gruppe H giver således adgang til UEFA's næstfineste selskab.

