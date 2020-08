Storhold aflyser træning efter coronatilfælde

Atlético Madrid har aflyst en træning efter to coronatilfælde.

Det siger en talsmand fra klubben ifølge nyhedsbureauet AFP.

Søndag aften meddelte Atlético Madrid, at to personer fra klubben er testet positiv for coronavirus efter en runde af test lørdag.

Det er ikke oplyst, hvem der er smittet. Heller ikke om der er tale om spillere eller trænere, men ifølge spanske medier er der tale om to spillere.

Meldingen kom blot fire dage før det spanske mandskabs kamp i Champions League-kvartfinalen mod RB Leipzig torsdag.

Klubben skulle have trænet en sidste gang før afrejsen til Lissabon, men træningspasset er altså blevet sløjfet.

Mandag skulle Atlético være taget til den portugisiske hovedstad, hvor finalestævnet afholdes, men rejseplanen er sat i bero, indtil klubben har modtaget resultatet af de test, som stab og spillere gennemgik mandag.

Atlético Madrid havde ikke en eneste positive coronaprøve, efter at Primera Division vendte tilbage på den anden side af coronapausen i juni.

