Storkampe i CL-kvartfinaler

Den forsvarende Champions League-mester Chelsea skal forbi Real Madrid, hvis holdet vil gentage sin triumf i denne sæson.

Det er resultatet af en lodtrækning, som Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har foretaget fredag.

Den gav også et møde mellem Manchester City og Atlético Madrid samt et tysk-spansk matchup mellem Villarreal og Bayern München. C

Benfica og Liverpool møder hinanden i den fjerde og sidste kvartfinale.

For Real Madrid er de to kvartfinaler en mulighed for revanche for sidste sæson, hvor Chelsea eliminerede den spanske storklub i semifinalerne efter 1-1 på udebane og en 2-0-sejr på hjemmebane.

Chelsea starter denne gang på hjemmebane og slutter med et afgørende møde på Santiago Bernabeu.

Kvartfinalerne afvikles 5.-6. april med returkampe 12.-13. april.

Uefa trak fredag desuden også lod til den resterende del af turneringen.

Det betyder, at vinderen af opgøret mellem Chelsea og Real Madrid skal op mod vinderen af opgøret mellem Manchester City og Atlético Madrid.

Den anden semifinale kan blive et brag mellem Bayern München og Liverpool, hvis de ellers besejrer henholdsvis Villarreal og Benfica.

Semifinalerne afvikles 26.-27. april med returkampe 3.-4. maj.

Stade de France lige uden for Paris er 28. maj vært for finalen.

Senere fredag eftermiddag trækker Uefa også lod til kvartfinalerne i både Europa League og Conference League.

Champions Leagues kvartfinaler:

Chelsea - Real Madrid.

Manchester City - Atlético Madrid.

Villarreal - Bayern München.

Benfica - Liverpool.

Champions Leagues semifinaler:

Manchester City/Atletico Madrid - Chelsea/Real Madrid.

Benfica/Liverpool - Villarreal - Bayern München.

Det førstnævnte hold starter på hjemmebane og slutter ude.