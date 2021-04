Storklubber straffes forskelligt: - De tror jorden er flad

De 12 klubber, der tidligere på ugen forsøgte at starte udbryderligaen Super League, skal straffes forskelligt.

Det siger præsidenten for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Aleksander Ceferin, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Alle skal tage ansvar for det, der skete, for vi kan ikke lade, som om ingenting er sket.

- Men for mig er der en klar forskel på de engelske klubber og de seks øvrige. De engelske trak sig ud først, og de indrømmede, at de havde lavet en fejl. Det kræver mod at sige, at de tog fejl.

- Men alle vil blive stillet til ansvar. Hvordan det sker, vil vi nu se nærmere på, siger han.

Uefa-præsident Aleksander Ceferin mener, at det skal have konsekvenser, at 12 klubber ville lave en udbryderliga. (Arkivfoto) Foto: Richard Juilliart/Ritzau Scanpix

Projektet med Super League blev annonceret natten til mandag dansk tid af 12 af Europas største klubber.

Her lød det, at man ville stifte en eksklusiv udbryderturnering med 20 hold, hvoraf de 15 skulle være medstiftere og garanteret en plads i turneringen år efter år.

Forslaget om en udbryderturnering, der samtidig skulle være enden på holdenes deltagelse i Champions League, mødte sønderlemmende kritik fra fans, tv-stationer, fodboldeksperter og andre klubber.

Det fik tirsdag aften Manchester City som den første klub til at trække sig ud af projektet igen, og hurtigt derefter fulgte de øvrige fem engelske klubber - Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United og Tottenham.

Onsdag fik de følgeskab af de italienske klubber Inter og AC Milan samt spanske Atlético Madrid.

Juventus, Real Madrid og FC Barcelona er som de eneste klubber stadig en del af projektet.

- Det er dem, der tror, at jorden er flad og tror, at Super League stadig eksisterer, siger Ceferin om de tre tilbageværende klubber.

Real Madrid og Barcelona står formentlig til de hårdeste straffe sammen med Juventus. Foto: Javier Soriano/Ritzau Scanpix

Uefa har lige fra begyndelsen rettet skarp kritik af hele projektet og truet med omfattende sanktioner, hvis de deltagende klubber gik videre med planerne.

